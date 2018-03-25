NBA／「俠客」兒不負眾望 加州高中乙組勇冠三軍

2018-03-25 12:55 世界日報 編譯組／綜合報導



大歐尼爾兒子，在高中乙組勇冠三軍。 擷圖自Ballislife.com推特 分享 facebook

NBA名將「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）的兒子雪瑞夫（Shareef O'Neal）今年升大學將加盟洛杉磯加大（UCLA）籃球校隊，不負眾望在畢業前率領洛杉磯縣聖塔蒙尼卡（Santa Monica）私立十字路口學校（Crossroads School）拿下加州高中乙組（Division II）男籃冠軍。

高頭大馬的歐尼爾在洛杉磯湖人隊（Los Angels Lakers）職司中鋒，但兒子雪瑞夫體型沒老爸粗壯，主打前鋒。雪瑞夫最拿手長射，搶籃板功夫也愈來愈強。

聖荷西水星報（San Jose Mercury）3月23日報導，6呎10吋的雪瑞夫顯然只繼承老爸的「好基因」。歐尼爾罰球奇爛，引發NBA球隊駭客戰術（Hack-a-Shaq）。然而雪瑞夫當天比賽罰球神準，除前兩次失手，15次罰球投中13球。

雪瑞夫此戰投18中8，加上罰球全場獨得29分，另有17籃板，火鍋五個，可謂勇冠三軍。十字路口最終59：53擊敗北加州阿拉米達高中（Alameda High School）雪瑞夫居功厥偉，這也是十字路口六次打入冠軍賽第三次封王。

阿拉米達高中教練奎克（Cameron Quick）賽後表示，雪瑞夫的表現沒話說，但不是比賽勝負關鍵。他們真正輸在罰球失常，28次機會只罰中13球。尤其距終場16.7秒，阿拉米達追成56：53並獲罰球機會，結果竟然沒進。接著十字路口兩罰俱中，大勢已去。奎克說，當你罰球命中率只有48%而對方命中率是70%，你該輸球。

雪瑞夫本來已經與亞歷桑納大學簽下獎學金同意書，答應加入亞利桑納大學校隊，但在最新一波大學球員收錢醜聞爆發後，雪瑞夫決定放棄亞歷桑納大學，2月宣布轉投洛杉磯加大懷抱。