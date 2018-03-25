NBA／柯瑞一再受傷 對衛冕絕非好兆頭

2018-03-25 13:02 世界日報 編譯組／綜合報導



柯瑞(右)一再受傷。 美聯社 分享 facebook

NBA金州勇士隊（Golden State Warriors）主將柯瑞（Stephen Curry）才因腳傷缺戰六場歸隊，竟馬上又有膝傷。勇士隊粉絲不禁發愁，他打球如此認真一再受傷，是否意味季後賽衛冕泡湯？

美聯社3月23日報導，勇士當晚出戰亞特蘭大鷹隊（Atlanta Hawks），右腳踝傷癒的柯瑞復出。打到第三節已獨得29分，卻在籃下與隊友麥基（JaVale McGee）相撞扭傷左膝內側韌帶（MCL）下場。

原本球迷憂慮柯瑞腳踝可能再受傷，沒想到這次換成膝蓋。如果他一再受傷，勇士今年要衛冕冠軍幾乎注定無望。

這個球季柯瑞的腳踝已經四度受傷，分別在2017年12月4日（缺戰11場），2018年1月10日（兩場），3月2日（沒缺戰），3月8日（六場）。

他的腳踝這麼容易受傷，而且並未十足康復即復出，使球迷和隊友擔心不已。在距開季後賽只有一個月如果再受傷，季後賽勢必受影響。然而柯瑞曾說，他不會改變打法，仍會帶球衝進禁區。因為一旦改變打法，他的領導作用就難以發揮。

柯瑞休戰期間勇士輸給四支弱隊，一回來就贏鷹隊。勇士本季比賽有柯瑞上場40勝10負，沒柯瑞13勝8負。有柯瑞在陣，每100次進攻可攻進120分。沒有他，每100次進攻只攻進106分，可見柯瑞是勇士進攻的靈魂。

勇士目前傷兵包括杜蘭特（Kevin Durant）、湯普森（Klay Thompson）、格林（Draymond Green），勇士沒他們雖有麻煩，但奪冠仍是熱門，但如果沒柯瑞將有大麻煩，要奪冠幾乎完全無望。