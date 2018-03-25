NBA／火箭氣勢銳不可擋 單季59勝創隊史最佳

2018-03-25 11:45 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



火箭哈登(右)在鵜鶘戴維斯面前上籃。 美聯社 分享 facebook 氣勢如虹的火箭隊，面對同樣處於連勝狀態的鵜鶘隊，儘管保羅（Chris Paul）仍因傷缺陣，但靠著「大鬍子」哈登（James Harden）賣力攻下27分，外帶6籃板、8助攻，成為本季首位得分突破2000分的球員，率隊以114：91輕取對手，取得8連勝，火箭也收下本季第59場勝利，改寫隊史最佳戰績。

開賽火箭就靠著哈登帶起的兇猛外線火力，輕鬆將領先分數擴大至雙位數以上，半場打完就以64：37取得大幅度領先，易籃後火箭外線仍持續發威，一路保持著20分上下的領先差距，最終就以23分差輕鬆收下勝利。

此役火箭團隊轟進18顆三分球，是鵜鶘的3倍之多，葛登（Eric Gordon）投進4顆三分球得到19分、4籃板、4助攻，卡佩拉（Clint Capela）也繳出18分、16籃板的「雙十」成績，另外他還開起「火鍋趴」，全場送出6次阻攻

這場比賽火箭除了創下隊史最佳戰績的紀錄外，連續15場主場連勝也追平隊史第2長的紀錄，火箭隊史在主場最長的連勝是在1985年4月14日至1986年1月11日的21連勝。

不過火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）透露，球員們並不關心打破隊史單季勝場紀錄的事情，「是的，因為我們還有更遠大的目標，大家仍朝著目標前進。」賽後哈登說。

而對於隊友卡佩拉今天的亮眼表現，哈登也直誇讚，「他很棒，他整個賽季都是這樣，也是因為他，我們才能在今天處在這樣的絕佳情況中的原因之一，他在攻守兩端都打出了表現，在防守端送出火鍋，進攻端積極衝擊籃下、抓下許多進攻籃板，我們需要他的表現，每晚上場競爭，他做的真的不錯。」

卡佩拉自己則表示，對上像鵜鶘隊這樣的隊伍總是讓人充滿了動力，「我很享受這一切，也讓我打得更努力，我也知道我必須要繼續提升比賽強度才行。」