NBA／西蒙斯第10次大三元領軍 輕取灰狼收6連勝

2018-03-25 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



76人超級新人西蒙斯（Ben Simmons）今天繳出15分、12籃板、13助攻的本季第10次「大三元」成績，率領球隊以120：108輕取灰狼，收下6連勝，而他也成為NBA聯盟史上唯2在21歲或以下就能完成至少10次「大三元」的球員。

半場打完76人僅領先對手7分，不過他們在第3節大爆發，單節打出39：19的攻勢，將差距拉開至27分，最終就以12分差輕鬆收下勝利，收下6連勝。

76人此役團隊12人上場皆有得分進帳，其中有5人得分突破雙位數，除了西蒙斯外，76人中鋒安比德（Joel Embiid）也挹注19分、6籃板，薩里奇（Dario Saric）18分，安比德談到球隊收下6連勝，繼續將連勝之路延續下去。

賽後他開心地說：「在例行賽這個階段，球隊的狀態火熱真是太棒了，我從來沒有進過季後賽，但對此我感到非常興奮。」收下這場比賽勝利後，76人戰績來到42勝30敗，距離東區排名第3的騎士僅有1場勝場差。

「無論什麼情況都要隨時做好準備、努力打球，我認為這是我們一直在努力提升的一個地方，一但大家隨時都準備好上場比賽，球隊就會沒事的。」賽後西蒙斯說，「我們享受與隊友一起打球的機會，且大家都有個共同目標，那就是幫助球隊拿下勝利，而個人成績也就會隨之而來。」他認為只要把團隊放在首位，所有的好事情也就會發生。

而落敗的灰狼在少了巴特勒（Jimmy Butler）助陣下，以維金斯（Andrew Wiggins）16分、8籃板、4助攻表現最佳，唐斯（Karl-Anthony Towns）15分、11籃板「雙十」演出次之，而灰狼落敗後仍排在西區第7名，但僅領先第8名的爵士0.5場勝場差。