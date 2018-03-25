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NBA／厄文完成左膝手術 例行賽提前報銷

2018-03-25 10:14NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

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塞爾蒂克官方宣佈，厄文（Kyrie Irving）已經順利完成左膝微創手術，預估將缺席3到6週的時間，不僅例行賽提前宣告報銷，季後赛首輪能否回歸，仍得看復原狀況而定。

球團在一份聲明中表示，厄文在2015年總冠軍賽受傷報銷後，曾在左膝植入鋼釘，透過移除鋼釘，可以讓厄文的左膝痠痛獲得舒緩。報告指出，厄文之前的膝蓋骨傷勢已經癒合，並沒有結構性損傷。

厄文是在3月12日對溜馬的比賽中因左膝痠痛提前退場，先前他曾希望可以避免動手術，但經過其他醫療方案評估後，還是決定動微創手術。

根據波士頓媒體報導，塞爾蒂克球團對於厄文在季後賽首輪回歸感到樂觀；當然球團也做好厄文可能會更晚復出的心理準備。

塞爾蒂克本季可說是遭逢嚴重的傷兵麻煩，除了海瓦德（Gordon Hayward）第一場比賽就宣告提前報銷外，替補長人泰斯（Daniel Theis）日前也因月半月板撕裂賽季報銷；此外史馬特（Marcus Smart）則因拇指韌帶撕裂，預計休息6到8週。加上布朗（Jaylen Brown）同樣面臨傷病問題。

今年季後賽預計會在4月15日開打，按照目前排名，塞爾蒂克首輪將會對上熱火。

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