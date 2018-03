NBA／柯瑞左膝內側副韌帶拉傷 休戰3周後複檢

柯瑞再度受傷。 美聯社 分享 facebook

本季NBA傷兵不斷,衛冕軍勇士隊近期遭逢傷兵潮困擾,昨天好不容易等到柯瑞(Stephen Curry)休兵6場後傷癒復出,卻又在比賽中遭到隊友麥基(JaVale McGee)撞到腿部退場,今天美國媒體報導指出,柯瑞接受核磁共振檢查後診斷為左膝蓋內側副韌帶二級拉傷,至少要休戰3周時間,之後再接受複檢決定是否能夠回到球場。

柯瑞本季因腳踝扭傷的傷勢幾度缺席比賽,昨天勇士在主場面對老鷹的比賽,缺席6場比賽的柯瑞終於傷癒復出,不過他卻在第3節剩下3分09秒、在籃下防守時,不慎被隊友麥基撞到腿部退場,留下上場25分鐘,奪全場最佳29分、7籃板紀錄。

賽後柯瑞傷勢初步診斷是左膝內側副韌帶受傷,今天他接受了核磁共振檢查,結果顯示他的左膝蓋內側副韌帶二級拉傷,預計將在3周後接受複檢,如果恢復順利,柯瑞仍有望趕上季後賽。

柯瑞曾在2016年季後賽時受過類似的傷勢,當時他因傷缺陣的近2周,這次柯瑞再度因膝蓋內側副韌帶傷勢休戰,美國媒體指出,這次柯瑞的傷勢較兩年前更為嚴重,因為當時他是膝蓋內側副韌帶一級拉傷。

不過勇士陣中仍有好消息傳回,今天主帥柯爾(Steve Kerr)受訪時透露,格林(Draymond Green)將在明天對上爵士的比賽中復出,而因右側肋骨痠痛進入傷兵名單的杜蘭特(Kevin Durant)有望在下周復出。

除了勇士外,塞爾蒂克「一哥」厄文(Kyrie Irving)同樣陷入傷病困擾,官方更新了他的最新傷情,表示厄文成功接受了左膝蓋手術,預計將缺陣3至6周的時間。

