NBA／柯瑞左膝內側副韌帶拉傷 休戰3周後複檢

2018-03-25 08:42 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



柯瑞再度受傷。 美聯社 分享 facebook

本季NBA傷兵不斷，衛冕軍勇士隊近期遭逢傷兵潮困擾，昨天好不容易等到柯瑞（Stephen Curry）休兵6場後傷癒復出，卻又在比賽中遭到隊友麥基（JaVale McGee）撞到腿部退場，今天美國媒體報導指出，柯瑞接受核磁共振檢查後診斷為左膝蓋內側副韌帶二級拉傷，至少要休戰3周時間，之後再接受複檢決定是否能夠回到球場。

柯瑞本季因腳踝扭傷的傷勢幾度缺席比賽，昨天勇士在主場面對老鷹的比賽，缺席6場比賽的柯瑞終於傷癒復出，不過他卻在第3節剩下3分09秒、在籃下防守時，不慎被隊友麥基撞到腿部退場，留下上場25分鐘，奪全場最佳29分、7籃板紀錄。

賽後柯瑞傷勢初步診斷是左膝內側副韌帶受傷，今天他接受了核磁共振檢查，結果顯示他的左膝蓋內側副韌帶二級拉傷，預計將在3周後接受複檢，如果恢復順利，柯瑞仍有望趕上季後賽。

柯瑞曾在2016年季後賽時受過類似的傷勢，當時他因傷缺陣的近2周，這次柯瑞再度因膝蓋內側副韌帶傷勢休戰，美國媒體指出，這次柯瑞的傷勢較兩年前更為嚴重，因為當時他是膝蓋內側副韌帶一級拉傷。

不過勇士陣中仍有好消息傳回，今天主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時透露，格林（Draymond Green）將在明天對上爵士的比賽中復出，而因右側肋骨痠痛進入傷兵名單的杜蘭特（Kevin Durant）有望在下周復出。

除了勇士外，塞爾蒂克「一哥」厄文（Kyrie Irving）同樣陷入傷病困擾，官方更新了他的最新傷情，表示厄文成功接受了左膝蓋手術，預計將缺陣3至6周的時間。