NBA／艾德里奇新高45分 馬刺延長賽險勝爵士

2018-03-24 12:52 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



艾德里奇狂飆生涯新高45分。 NBA 分享 facebook

馬刺主場6連戰迎接強敵爵士的挑戰，在艾德里奇（LaMarcus Aldridge）狂飆生涯新高45分的帶領之下，馬刺歷經延長賽苦戰，最後才以124比120驚險勝出。

馬刺取得6連勝，也避免本季與爵士交手4戰被橫掃的命運；同時，馬刺和爵士之間的勝差也拉開到2場。馬刺目前戰績和鵜鶘相同，排名第6，爵士則是排名第8，領先後面的金塊1場勝差。

艾德里奇先前單場最高得分是出現在2014年1月24日，當時他還效力拓荒者，在面對金塊的比賽中攻下44分13籃板，而他在季後賽最高得分是46分。艾德里奇今天全場28投19中，三分球2投1中，8罰6中，拿下45分9籃板3阻攻2助攻，他在第四節最後時刻和延長賽拿下8分，尤為關鍵。

事實上，艾德里奇從第一節開始就展現絕佳手感，8次出手只錯失1球，單節獨拿17分，單是上半場他就攻下28分，幫助馬刺取得5分領先。上半場命中率超過5成的爵士，第三節在馬刺的防守壓迫下，命中率跌到37.5%，也讓馬刺一開始趁勢拉開10分領先。米契爾（Donovan Mitchell）這一節攻下9分，在他帶動之下，爵士逐漸將比分縮小，三節打完馬刺領先4分。

末節雙方展現進攻高效率，投籃命中率都超過6成，打到最後2分鐘時僅有一球差距。艾德里奇此時2罰全中，加上兩次跳投得手，拿到6分，加上單節拿下14分的吉諾布里（Manu Ginobili）上演一次關鍵切入，馬刺在剩下17.5秒時取得4分領先。米契爾再度挺身而出，他在第四節獨拿14分，其中更有12分集中在最後2分鐘，包括3記關鍵三分球，硬是將比分逼進延長。

爵士在延長賽先聲奪人，戈貝爾（Rudy Gobert）進算加罰，之後米契爾也跳投得手，但米爾斯（Patty Mills）突然甦醒，連續飆進2記跳投，讓馬刺緊咬住比分。接下來蓋伊（Rudy Gay）和艾德里奇先後抓下進攻籃板，並且將球放進，這一波進攻讓馬刺又超前3分。英格斯（Joe Ingles）讀秒階段三分出手被吹犯規。他第一球罰進後，第二球故意不進，馬刺抓到籃板，接著米爾斯穩穩罰進兩球，比賽也就此分出勝負。

米爾斯此役先發12投8中拿到25分，其中12分出現在第四節和延長賽；吉諾布里18分5籃板3助攻，蓋伊15分5籃板。馬刺全場搶下48個籃板，比爵士多了14個，進攻籃板也多了6個，這在比賽最後成了決定勝負的因素。

米契爾雖然命中率欠佳，36投14中，三分球13投4中，但在關鍵時刻的殺手特質仍讓馬刺嚇出一身冷汗。這場比賽米契爾攻下35分3籃板3助攻4抄截，本季第4次超過35分。

費佛斯（Derrick Favors）拿下22分8籃板2阻攻，魯比歐（Ricky Rubio）20分9助攻3籃板2抄截，戈貝爾13分8籃板，英格斯13分。