強者我老爸也是NBA球員呢！盤點NBA九大父子檔（上）

2018-03-23 14:08 聯合新聞網 大數聚



交易截止日前，隨著湖人騎士交易，使得Larry Nance Jr.來到了兒時故鄉克里夫蘭，他的父親Larry Nance正是昔日騎士的王牌前鋒，老Nance的22號球衣就高掛在騎士速貸球場上空。而兒子小Nance加盟老東家，老Nance也告知騎士球團，願意讓兒子穿上他那已經被退休的22號球衣，而騎士也成人之美，使得父子同樣以22號球衣奔馳在NBA球場之上，成為美談。

而有道是「龍生龍、鳳生鳳，老鼠生的兒子會打洞」，其實有不少的NBA球員都有個不同凡響的NBA老爸。以下列出九組最佳NBA父子檔：

9.Doc & Austin Rivers

如今以教練身份聞名的Doc Rivers，其實有個很實在傑出的NBA生涯，他曾與Dominique Wilkins與Patrick Ewing並肩作戰，為老鷹與尼克這兩支當時的東區勁旅效力；隨後他成為總教練，在奧蘭多以菜鳥之姿成為年度教練，隨後在波士頓舉起冠軍金盃，接著在快艇執掌帥印至今。

而他的兒子Austin Rivers，從杜克大學時期就是天之驕子，首輪第十順位踏入聯盟，隨後轉進至快艇，與父親Doc Rivers重聚，場下父子、場上師徒，蔚為佳話。這兩季Austin Rivers從第六人得分射手角色慢慢茁壯，本季站上先發得分後衛位置，至今有著15.6分3.7助攻與39.5%三分命中率的成績。

8.Dolph & Danny Schayes

Dolph Schayes是NBA史上的傳奇球員，身為名人堂的一員、並被選入NBA 50大球星，還有12次全明星賽、1955年雪城國民隊總冠軍榮耀加冕。而Dolph Schayes在退休後成功轉戰教練界，也拿下1966年的NBA年度教練獎項。

他的兒子Danny Schayes雖然籃球場上比不上父親那般傳奇卓越，但也是十分實用且中規中矩的長青好手，首輪13順位進入聯盟，在NBA打滾18年。當Danny Schayes退休時，Schayes父子檔保有當時NBA父子檔的最高得分紀錄：27218分。

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7.Henry & Mike Bibby

Bibby父子檔彼此在征戰NBA的時候，兩人都是聯盟的優秀控衛，兒子Mike Bibby的生涯成就則更高出父親Henry Bibby。國王時期的Mike Bibby以大心臟射手的名號揚名聯盟，那也是他生涯巔峰。

父親Henry Bibby生涯雖然只有短短9季，但菜鳥年就成為尼克奪冠的成員之一，他手頭上的戒指或許是他唯一可以向兒子說嘴的優勢。

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下一組父子檔兒子不但是現役球員，父子倆還都曾為球隊奪下NBA冠軍呢！(作者：蔡宗殷)

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