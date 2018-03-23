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NBA／一哥不在又怎樣！馬刺勝率破紀錄

2018-03-23 00:15聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

艾德里奇（右）。（美聯社）
艾德里奇（右）。（美聯社）
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即使球隊主將雷納德面臨了生涯最嚴重的傷病問題，但ＮＢＡ老牌勁旅馬刺隊仍在昨天靠著多點開花的攻勢，以九十八比九十擊敗巫師隊，連續廿一個賽季勝率超過五成，不僅是ＮＢＡ史上最長紀錄，在北美四大職業運動中，也僅有四支球隊達成過此紀錄。

雷納德本季至今因傷僅出賽九場，雖然在昨天賽前他仍參與了球隊的團隊合照，但馬刺球團與總教練波波維奇仍不打算為他設下歸隊時程，不過在少了球隊一哥的情況下，馬刺仍在艾德里奇領軍、小將安德森、墨瑞持續成長下，在競爭激烈的西區前八強占有一席之地。

安德森（左）。（美聯社）
安德森（左）。（美聯社）
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在昨天出戰巫師的比賽中，艾德里奇維持穩定表現再進帳廿七分、九籃板，個人連續五場得分超過廿分，在他帶領下馬刺上場十三人十一人有得分紀錄，多點開花的攻勢讓巫師連續十八個賽季不曾在馬刺主場嘗到贏球滋味。

對於球隊在日前打出三勝十一敗的成績，讓五成勝率紀錄險些不保，波波維奇說：「我認為本季已經輸得夠多了，這足以讓我們重新找回專注，我們針對球隊的防守做過討論，並且進行了一些過去沒有的投籃訓練，這畢竟是一隻聰明的團隊，他們都了解如果再不找回專注力，將會一事無成。」

馬刺連續廿一個賽季勝率超過五成，不僅是ＮＢＡ史上最長紀錄，在北美四大職業聯盟中，也僅有ＭＬＢ的紐約洋基、ＮＨＬ的蒙特婁加拿大人、波士頓棕熊和底特律紅翼等隊曾達成過此紀錄。

對於球隊在傷兵問題不斷的情況下創造歷史紀錄，馬刺老將吉諾布里說：「對我來說我就當雷納德不會復出了，因為想著他會復出對我們沒有幫助，我們必須做好在沒有他的情況下戰鬥的準備。」

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底特律波士頓紐約
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