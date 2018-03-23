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三球星枯木逢春 湖人「坦」途竟出驚喜

2018-03-23 07:00林文

自從洛杉磯明星周落幕後，地主湖人搖身一變不再是邁向爐主「坦」途的競爭者之一，全隊打出截然不同的風貌，就算季後賽早已無緣，但在剩餘賽季尾聲中，卻成了各隊最不想碰到的攪局者。

明星周前，球隊戰績23勝34敗，勝率4成，明星周後逆勢上漲兩成，繳出61%的勝率，8勝5敗(統計至對上鵜鶘前)，其中5場敗仗還包含最近碰上小低潮的3連敗，否則明星賽後，原有8勝2敗的好成績，期間還打敗過騎士、馬刺、金塊，湖人沒那麼好惹。

球隊得分王英格倫(Brandon Ingram)受傷缺陣後，湖人依舊展現團隊向心力，各項團隊數據榜上有名，除了失分控制外，單場得分、籃板、助攻通通都是聯盟前十名，直到近三連敗期間，兩大後場鮑爾(Lonzo Ball)、湯瑪斯(Isaiah Thomas)相繼落漆的表現才帶來戰績的衝擊。

鮑爾(右)的菜鳥球季表現根本遠不如他老爸之前自誇的那麼好，想要打出詹姆斯(左)那...
鮑爾(右)的菜鳥球季表現根本遠不如他老爸之前自誇的那麼好，想要打出詹姆斯(左)那樣的球技與霸氣，好好再苦練個幾年吧。 美聯社
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鮑爾的投籃能力、穩定度基本上這季就差不多是這個水平了，投籃命中率連要站上四成都很困難。原先他所擅長的衝搶籃板與傳球組織視野，正好用來與小刺客湯瑪斯相輔相成。先前兩人總會有一人在當晚比賽感覺較好，掩護著對方手感冰冷的演出，但是這兩人要是一起出包，就會像這三連敗期間，球權太多時間綁在兩人手上，效率卻低落，或者把球送給側翼、內線的前鋒群自己玩，讓湖人攻勢陷入單調，更容易被防守箝制住。

湯瑪斯雖不若上季穩定 仍帶來化學效應

雖然前面提到湯瑪斯近兩場低潮，撞上23投5中的投籃黑暗期，但他來到湖人的這段日子，確實比在騎士要適合他奔放的球風、態度。數據面來說，湯瑪斯在湖人投籃準頭，助攻，籃板皆略有提升，但不足以突出倒是靠他一個人把整支湖人帶起來。我認為是他在場上的定位與價值更加明確，與隊友間配合、凝聚力更夠，差距最大的莫過於個人場上正負值從-8.8進步到+1.4。

一掃之前在騎士隊時的低迷，湯瑪斯轉到湖人後有全新的氣象，帶給球隊充足的動能。 美...
一掃之前在騎士隊時的低迷，湯瑪斯轉到湖人後有全新的氣象，帶給球隊充足的動能。 美聯社
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先前金塊穆雷(Jamal Murray)挑釁鮑爾，讓湖人、金塊頗有結下新世仇樑子的意味，除了湖人主場球迷鼓譟對穆雷叫囂外，湯瑪斯在比賽讀秒結束前，更將球拋給穆雷回嗆，替隊友出口氣，讓對手明瞭湖人不是好惹的。湯瑪斯握有這種沒人能在我家撒野，替兄弟出頭的團隊態度，會讓球員間更有向心力，而這也是比他展現個人數據，更能融入新球隊體系的寫照。

為下一份合約打拼的湯瑪斯，至今看來不會和鮑爾產生互斥，因為有趣的是兩人時常無法同場亮眼發揮。 湯瑪斯就算不會是未來建隊計畫的核心之一，但他的到來的確幫助到年輕球員經驗、氣勢上的成長。不管湯瑪斯未來是否續留湖人，下一份合約就算拿不到看板球星的頂薪待遇，至少我能肯定的是轉投湖人讓他看到重新證明身價的契機，接下來就看他自己了。

湖人下半季的驚奇，必須肯定彷彿盼到春天的藍道(Julius Randle)、洛培茲(Brook Lopez)，沒有兩人稱職、亮眼的貢獻，湖人無法多拿下這些勝場數。

洛培茲得分爆發 藍道攻防全能

交易截止日前，還被轉隊疑雲纏身的藍道，在南斯(Larry Nance Jr.)離開湖人後，宛若撥雲見日，華頓(Luke Walton)能給他的揮灑空間更大，加上英格倫、庫茲瑪(Kyle Kuzma)先後都有傷勢傳出，藍道在天時人合下，發揮出乎意料的全能攻防。

藍道沒被球團送走，陰錯陽差打出生涯至今最強勢的表現，他值得華頓多圍繞著他設計戰術，或者與湯瑪斯配合更多側翼、左邊的擋拆，但絕不是放給他從三分線外持球又想一股腦兒硬幹到籃下。

湖人大前鋒藍道(右)近5戰打出平均26.0分、11.6籃板的成績，遠高於他整季的...
湖人大前鋒藍道(右)近5戰打出平均26.0分、11.6籃板的成績，遠高於他整季的15.9分和7.9籃板。 美聯社
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藍道三月份能繳出23.1分9.6籃板3助攻，明星賽後13場，高達59%投籃命中率，外帶21.5分10.2籃板3.7助攻。其中八場雙十，兩場9顆籃板演出，一次大三元，藍道更加帶有侵略性的攻擊籃框，屢創得分新高的夜晚，他對於勝利的渴望，再再顯示於球賽中的攻防細節，從不斷的卡位、衝搶籃板，設法就是要把放進籃框的執著，為湖人的球賽重新注入激情。

而另一位甦醒的主戰中鋒洛培茲，他雖然擁有出色的中鋒體型，但摘籃板能力卻是逐年遞減，今年在湖人出賽超過60場，上場平均超過22分鐘，一個七呎中鋒僅拉下3.9籃板，讓人看了搖頭。好吧，姑且不看這項數據，且藍道在鞏固籃板這環節所展現出的強勢完全掩護過他就先不計較了。

洛培茲(中)本季在湖人被定位為「陪公子練球」的角色，完全沒有受到重用，但近來獲得...
洛培茲(中)本季在湖人被定位為「陪公子練球」的角色，完全沒有受到重用，但近來獲得足夠上場時間後，用強大狠勁來證明他根本是寶刀未老。 美聯社
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洛培茲下半季如獲新生的是得分能力上的斬獲。英格倫、庫茲兩大得分之鑰受傷後，還好有洛培茲回春的攻擊手段來填補，讓湖人團隊依然能保持進攻能量。他在上半季11.8分3.8籃板，命中率43%，下半季擺脫低潮平均17.2分4.2籃板，投籃命中率超過55%，單場還能飆進2記三分球，命中率高達41%，得分火力的復甦證明就算他無法抓籃板，至少基本的防守站位，球隊進攻端他能帶給球隊很大幫助，且與湯瑪斯的擋拆配合還不錯有益於剩餘球賽持續性的得分輸出。

在英格倫缺陣，庫茲瑪受傷後碰上撞牆期，湯瑪斯、藍道、洛培茲是湖人戰績噴發的三大要角，任何握有季後賽門票，為季後賽窄門仍在打拼的球隊，剩餘賽事碰上扮演攔路虎的湖人絕對不可掉以輕心。

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☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

鮑爾湯瑪斯洛培茲湖人

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。
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