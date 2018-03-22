NBA／鵜鶘6天5戰魔鬼賽程 戴維斯：不要打延長

2018-03-22 15:05 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 吳孟儒 ／綜合外電報導



鵜鶘隊戴維斯。 NBA 分享 facebook

鵜鶘溜馬之戰原訂在2月中舉行，沒想到因為球場屋頂漏水而順延至今天，讓鵜鶘進入嚴峻賽程，最終靠著戴維斯（Anthony Davis）和穆爾（E'Twaun Moore）聯手攻下51分，最終以96比92擊敗溜馬，收下3連勝。

原本鵜鶘在今天可以休兵，但礙於漏水問題而進行補賽，進入6天5戰的魔鬼賽程，而此戰對上東區勁旅溜馬打得並不輕鬆，整場比賽不斷拉鋸，戴維斯賽後坦言，他在最後階段一直想著「拜託不要打到延長賽！」

鵜鶘在戴維斯的出色發揮之下，沒有讓溜馬有延長戰局的機會，他攻下28分外帶13籃板5阻攻，其中最後一分鐘就拿到了6分，正是鵜鶘鎖定勝利的關鍵。

「我當時想說不要打到延長賽，而我也意識到我自己在球隊扮演的角色，大家都希望我能夠多進幾球，然後終結比賽，我得為球隊挺身而出。」戴維斯說。

戴維斯的表現讓溜馬吃足苦頭，溜馬教頭麥克米蘭（Nate McMillan）都不禁搖頭，「我們擺出了我們的大個子球員，甚至派出兩人守他還是沒用，他在關鍵時刻照樣進球。」

透納（Myles Turner ）就說，「他投進的都是很困難的出手，我用最好的防守盡力去守他了，但他就是名擁有高水準表現的球員，總能在關鍵時刻命中高難度投籃。」

鵜鶘和馬刺今天都奪勝，兩隊排名不變，依舊分居西區第五、第六，而西區第四到第八之間也只有兩場差距，比賽結果都將牽動排名。