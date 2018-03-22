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NBA／千顆三分球達陣 勒夫：因為詹姆斯更特別

2018-03-22 13:35聯合報 記者曾思儒╱即時報導

勒夫讀秒階段在底角飆進單場第4記三分球確保騎士勝利，這球也剛好是生涯第1000顆...
勒夫讀秒階段在底角飆進單場第4記三分球確保騎士勝利，這球也剛好是生涯第1000顆三分，成為聯盟唯一投進1000顆三分球且場均籃板達兩位數的球員。 美聯社
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復出第2戰，騎士隊球星勒夫（Kevin Love）就達成生涯新里程碑，今天出戰暴龍隊的最後27.5秒，他接到詹姆斯（LeBron James）助攻，在底角飆進單場第4記三分球，除達成生涯第1000顆三分球進球，也助隊以132：129逆轉東區龍頭暴龍隊。

勒夫笑說，當下並不清楚達成千顆三分球里程碑，是知道看影片回放才發現，「這感覺很特別，尤其是由詹姆斯傳的助攻。」他笑說，老戰友總是能找到自己，「這對我們是很重要的一擊。」

根據騎士官方推特發文，勒夫還達成另一項紀錄，成為聯盟唯一投進1000顆三分球且場均籃板達兩位數的球員。

同場詹姆斯也締造另一項新猷，單場繳出35分、17助攻的「小皇帝」，是聯盟有數據紀錄以來，第一個單場35分、15助攻以上且沒有出現任何失誤的球員。

兩人的紀錄夜，騎士在上半場打完還落後15分，靠著下半場發揮才演出逆轉，勒夫笑說：「這對我們當然是很重要的勝利，尤其是回到主場。」他提到，觀眾的大聲歡呼為比賽製造很多樂趣，且球隊上半場雖落後，但比賽有四節，幾名替補球員也表現出色，助隊擊敗強敵。

他也讚賞暴龍是出色的團隊，「雖然對手是背靠背客場征戰，但拿下這場重要勝利，對我們接續比賽的信心仍有很大幫助。」

不過復出第2戰上場30分鐘，又是面對如此高強度的內容，勒夫透露在第二節就覺得累了，還自問「我是怎麼了？」但靠著意志力專注在場上，最後關頭仍飆進關鍵外線，助隊收下3連勝。

勒夫詹姆斯暴龍
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