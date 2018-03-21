NBA／板凳發揮出色 暴龍教頭喊讚

2018-03-21 14:27 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



雖少了後場大將德羅展（DeMar DeRozan），暴龍隊今天卻靠替補球員打下勝利，板凳合計貢獻46分，且第四節有效壓制魔術隊進攻，助隊演出93：86的逆轉勝，收下近13戰的第12場勝利。

替補後衛布朗（Lorenzo Brown）說，自家板凳球員的企圖心遠超過其他隊伍，「我們每天都認真訓練，互相扶持，這是一股兄弟之情，很興奮是其中一份子。」

德羅展因左腿挫傷，本季首度缺陣，少了他平均23.7分、5.1助攻和4籃板，暴龍今天對魔術打得辛苦，半場只以52：51領先，三節打完更以68：76落後，第四節在替補發揮加上羅瑞（Kyle Lowry）兩記關鍵外線領軍，才以單節25：10的攻勢演出逆轉勝。

第四節決勝關頭，暴龍場上只有羅瑞是先發，包括布朗、萊特（Delon Wright）、席亞康（Pascal Siakam）和諾奎拉（Lucas Nogueira）都是板凳出發，幾人迫使主場的魔術單節19投僅3中，還出現4失誤。

暴龍教頭凱西（Dwane Casey）滿意說，幾場比賽下來，看到子弟兵緊要關頭是有能力扛下重任，儘管像今天，前三節表現不是太好，「但我們第四節就找到方式，我認為替補表現非常、非常好。」他也讚羅瑞是名聰明球員，總能找到自己的生存之道，「這場比賽並不漂亮，但我們還是最後勝家。」

除羅瑞25分，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）也贊助13分、6籃板，萊特和同樣來自板凳的鮑威爾（Norman Powell）各10分。

魔術板凳出發的後衛馬克（Shelvin Mack）今天攻下全隊最佳的17分，缺席5戰復出的葛登（Aaron Gordon）16分，中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）攻下15分，但球隊仍吞下近8場的第7敗。

收下客場9連勝的暴龍則要「背靠背」出賽，明天將和東區排第3種子的騎士隊碰頭。