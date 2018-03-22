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馬刺還沒有死 季後賽會變回一級玩家

2018-03-22 07:00特約記者李亦伸

4連勝之後，馬刺排名回到西區第5-6名之間，不管雷納德會不會復出、復出之後有沒有八成功力，西區季後賽各隊面對馬刺還是都要感到「害怕」。

勇士想要再次奪冠，最好小心不要太早遇到馬刺。 美聯社
勇士想要再次奪冠，最好小心不要太早遇到馬刺。 美聯社
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馬刺是聯盟失分最少球隊，防守效率值聯盟前三，馬刺的比賽風格往往是馬刺命中率更差，籃板略少，三分球更不準，但馬刺卻能贏球，靠的就是

防守+團隊+教練波波維奇

在波波維奇季後賽藍圖裡，尚未復出、狀況不明的明星前鋒雷納德不一定是要打的牌，這是馬刺一慣傳統，也是波波維奇厲害之處。他總能把功能性球員轉換為主角，也能把二、三線角色球員，在各隊毫不起眼，但擺在馬刺棋盤上，卻是虎虎生風，功能性十足，打出典型馬刺籃球。

只要波波維奇還在，馬刺沒有那麼容易垮掉，而且到了季後賽才更能顯現他們的可怕。 美...
只要波波維奇還在，馬刺沒有那麼容易垮掉，而且到了季後賽才更能顯現他們的可怕。 美聯社
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手裡沒有王牌，但波波維奇還是能在極不被看好、賽程吃緊、七成以上對手都是季後賽球隊，加上主力和板凳老化的逆境下，扭轉乾坤，創造奇蹟。

馬刺不死，季後賽西區列強都要害怕。依照西區目前情勢戰局看來，馬刺排名最終會落在西區第4-6名之間。

狀況一 如果馬刺第4

季後賽勢必展開防守大戰，灰狼要是首輪就碰上馬刺肯定是要吃大虧了。 美聯社
季後賽勢必展開防守大戰，灰狼要是首輪就碰上馬刺肯定是要吃大虧了。 美聯社
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那麼第5的對手，不管是雷霆、鵜鶘、爵士還是灰狼，就要倒楣了。季後賽第一輪打馬刺，這幾支對手想要闖過波波維奇的球隊，勢必艱難。

季後賽馬刺肯定跟例行賽不同，波波維奇可以出的牌和玩的戰略也會跟例行賽不同，季後賽比的就是防守、教練和執行力，這方面馬刺是西區僅次於火箭、勇士的第三好球隊。

狀況二 如果馬刺第5

鵜鶘與馬刺上周才交手過，本來火熱無比的戴維斯(左)得分竟然被艾德里奇(右)比了下...
鵜鶘與馬刺上周才交手過，本來火熱無比的戴維斯(左)得分竟然被艾德里奇(右)比了下去，而且還發生6次失誤。 美聯社
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如果馬刺最終例行賽排名第5，狀況一的情形和情勢，同樣會發生，因為季後賽第一輪就是4-5，不管第4是鵜鶘、爵士還是灰狼、雷霆，第一輪要遇馬刺都不會是好消息。

馬刺如果以第4或第5晉季後賽，過了第一輪會遇上火箭，火箭當然更強大、更犀利，但馬刺會不會是火箭難逃的「劫數」？結局勢必非常有趣。

狀況三 如果馬刺第6

拓荒者本季前兩次與馬刺交手一場輸2分、一場贏1分，可見雙方實力相當接近。 美聯社
拓荒者本季前兩次與馬刺交手一場輸2分、一場贏1分，可見雙方實力相當接近。 美聯社
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現在看來，馬刺最終最可能會以西區第6晉級，那麼馬刺遇上最可能的對手就是西區第3拓荒者。論天賦、人手和陣容深度，拓荒者的進攻+後場雙槍肯定要讓馬刺很頭大，但拓荒者和馬刺之間的勝場差最多不會超過3場，基本上兩支球隊戰力相去不大，相去不大，最終決定勝敗的就是防守、團隊+教練，這一點馬刺還是給人相當信心。

拓荒者今年球季表現說不上脫胎換骨，但骨子裡確實有很大不同，雙槍里拉德+麥凱倫更穩更刁更準，內線諾基奇+戴維斯衝擊力和防守能力出色，角色球員阿米尤、透納、哈克雷斯相當實在穩定，狀況更勝以往，拓荒者能站上西區第3，絕不靠運氣。殺敵一千，自損八百，拓荒者肯定不會希望第一輪就遇上老辣的馬刺。

兩周前，全美還在瘋狂討論馬刺能不能晉季後賽？兩周後，話題必須轉向，馬刺季後賽能上演多大奇蹟!

馬刺波波維奇雷納德灰狼勇士

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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