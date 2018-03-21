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NBA／德羅展首度缺陣 暴龍靠羅瑞逆轉魔術

2018-03-21 09:43聯合報 記者曾思儒╱即時報導

「龍王」德羅展缺陣，羅瑞扛起領袖責任率暴龍逆轉勝。 美聯社
「龍王」德羅展缺陣，羅瑞扛起領袖責任率暴龍逆轉勝。 美聯社
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暴龍隊的11連勝在前一戰告終，今天又少了後場大將德羅展（DeMar DeRozan），但在羅瑞（Kyle Lowry）攻下25分領軍，上演逆轉勝，以93：86擊敗魔術隊，客場9連勝入袋。

德羅展因左腿挫傷，本季首度缺陣，暴龍少了他平均23.7分、5.1助攻和4籃板，今天對魔術打得辛苦，半場只以52：51領先，三節打完更以68：76落後。

第四節萊特（Delon Wright）帶頭吹起反攻號角，暴龍先以一波10：2攻勢追平，羅瑞在剩下5分半時飆進超前三分球；1分39秒羅瑞又加碼一記外線，助隊鎖定戰局。

魔術板凳出發的後衛馬克（Shelvin Mack）攻下全隊最佳的17分，葛登（Aaron Gordon）和中鋒佛西維奇（Nikola Vucevic）各得16分和15分，但全隊在第四節僅得10分而種下敗因；暴龍除羅瑞25分、8助攻，中鋒伊巴卡（Serge Ibaka）也贊助13分、6籃板。

位於東區龍頭的暴龍，和第2種子塞爾蒂克隊有超過5場勝差，教頭凱西（Dwane Casey）先前曾提到，面對客場「背靠背」出賽，可能會做一些陣容調整，讓幾名先發休息。

暴龍明天將和東區排第3種子的騎士隊交手，尋求客場10連勝。

暴龍魔術塞爾蒂克

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