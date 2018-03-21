NBA／柯瑞隨隊練球 有望周末復出

2018-03-21 08:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



4大球星都掛彩的勇士隊，總算要迎接球星回歸，球團今天宣布，當家射手柯瑞（Stephen Curry）經隊醫評估後，已經隨隊進行完整練習，目標是「本周就能上場」。

勇士球團提到，扭傷右腳踝的柯瑞復原狀況良好，球隊下次練球也會加入；ESPN記者也報導，柯瑞希望球隊周六出戰老鷹隊時就能歸隊。

本季平均有26.3分、6.2助攻和5.1籃板的柯瑞，最新傷勢是9日主場出戰馬刺隊時扭傷，這已經是他本季第4次遇到類似狀況，之後的客場3連戰他都沒隨隊出征，留在舊金山進行治療。

由於柯瑞過往就有腳踝傷病史，球團對這次傷勢十分注意，儘管並非太嚴重，柯瑞仍連休6場，球隊在這6場戰績則是2勝4敗，包括昨天以75：89不敵馬刺隊、得分創下本季新低；本季柯瑞已經缺陣21場，球隊戰績是13勝8敗，有他出賽的戰績則是40勝10敗。

柯瑞的「浪花兄弟」搭檔湯普森（Klay Thompson）右手大拇指骨折，上季總冠軍戰MVP杜蘭特（Kevin Durant）則是肋骨骨折，復出時間點要更久，所幸另個好消息是昨天第二節就傷退的格林（Draymond Green），賽後受訪表示問題不大，且衛冕軍昨天落敗後將休息3天，周六再迎戰老鷹。