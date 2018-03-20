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87歲孫越叔叔病況曝光！一年送急診7次無人知

NBA／今日戰績表 勇士傷兵成群寫本季最低得分

2018-03-20 16:38聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

公鹿 117:124 騎士

湖人 100:110 溜馬

黃蜂 94:108 76人

灰熊 115:118 籃網

金塊 141:149(2OT) 熱火

公牛 92:110 尼克

勇士 75:89 馬刺

活塞 106:90 國王

NBA明日賽程

07:00 暴龍 VS. 魔術 (愛爾達體育1台)

08:00 雷霆 VS. 塞爾蒂克

08:00 獨行俠 VS. 鵜鶘

08:00 快艇 VS. 灰狼

09:00 老鷹 VS. 爵士

10:00 活塞 VS. 太陽

10:30 火箭 VS. 拓荒者 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

勇士四星全都傷退，此役敗給馬刺也寫下本季單場最低得分。 美聯社
勇士四星全都傷退，此役敗給馬刺也寫下本季單場最低得分。 美聯社
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