NBA／吉諾布里熱愛比賽 柯爾：他會打到58歲

2018-03-20 16:50 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



柯爾開玩笑地說：「我可以預見Manu會打到58歲。」 美聯社 分享 facebook

2002-03年賽季，還是新秀菜鳥的吉諾布里（Manu Ginobili）已經成為馬刺陣中一顆冉冉上升的明日之星，當時在板凳席上還有老將神射手柯爾（Steve Kerr）。

馬刺那一年在鄧肯（Tim Duncan）宛如天神主宰力的帶領之下，終結湖人尋求4連霸的美夢，勇奪總冠軍。柯爾也用一個完美結局為他的NBA生涯畫下句點。

一轉眼15年過去了，吉諾布里從一頭飄逸長髮到現在童山濯濯，依然頂著40歲的高齡繼續在球場上奔馳。至於柯爾則早已成為勇士的總教練，執教4年已經率隊打出不可思議的戰績。

談到這位昔日隊友，柯爾開玩笑地說：「我可以預見Manu會打到58歲。」

「他熱愛比賽，他一直保持著出色的體態。我原以為他上個賽季就要退役了，所以，他選擇在這個賽季回歸真的令我感到驚訝。」

「但我知道他是多麼熱愛比賽，也樂於讓他的家人成為比賽的一部分，他的孩子會賽前熱身時穿著他的球衣投籃。等你年紀愈來愈大的時候，能和家人小孩分享你的職業生涯，真的是極大的喜悅。所以，如果Manu決定再打一年，我完全不會訝異。」

柯爾表示，吉諾布里在球場上幾乎是達成所有人一生都不見得能夠達到的目標。「我認為他是為了熱愛比賽才打球，如果沒有這樣的情感，你是沒辦法到40歲還繼續打球的。在Manu的新秀賽季，我和他一起打過球，那是在2003年，你可以看到他每天的喜悅、求勝慾望以及熱情。在18年、15年過後，這種熱情仍然沒有消退，真的是太瘋狂了。」柯爾說。

初出茅廬的吉諾布里就以他鬼魅般的腳步和攻守模式迷惑防守者，時值今日，類似的畫面也不時出現，即使他的爆發力和速度也不若當年。

談起吉諾布里的詭異球風，柯爾說：「我還記得在他新秀賽季時，艾略特（Sean Elliott）對Manu的突破說了一句至理名言，他說『當他突破時，就像松鼠過馬路一樣，試著躲避所有經過的車輛。』」

「他現在仍然可以做到這樣，太令人驚訝了。」