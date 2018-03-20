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NBA／負傷缺賽8場 湖人英格倫可望本周復出

2018-03-20 15:16世界日報 編譯組／綜合報導

負傷缺賽8場後，湖人英格倫(右)終於要復出了。 路透
負傷缺賽8場後，湖人英格倫(右)終於要復出了。 路透
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根據ESPN報導，因腹股溝受傷缺賽多場的洛杉磯湖人隊英格倫（Brandon Ingram）可望在本周客場比賽中復出。

在本月1日對熱火隊對戰中拉傷左腹股溝，英格倫自此後缺賽至今已連續八場，但本周英格倫隨隊至紐奧良客場出賽，終於可以上場練習。

英格倫微笑表示，很高興來到這裡，本周可以再增加多點時間練習。

受傷時，英格倫有機會從不同角度看待他的球隊。談起16日(周五)晚上以一分輸給邁阿密熱火隊，英格倫說，當時他關注著比賽，心裡想著，若他能上場比賽，能做什麼。

英格倫說，他應該會投籃。他說：「我應該會打籃球的，不管怎樣，我都會有信心投籃。」

在這期間，他的隊友們也帶來些新優勢。英格倫說，他每天晚上都在看比賽，如果藍道（Julius Randle）拿到球，「我知道他有多強壯，有能力在籃下，在沒人阻止他的情況下上籃。」英格倫說：「我完全知道他要做什麼，但沒人會阻止他，我也知道庫茲瑪（Kyle Kuzma）最近在防守上的表現很好，讓隊友們加緊進攻。」

英格倫在另一個舞台上，也做了很多工作。他說，他是個時尚傢伙，他想他需要回到籃球場。

湖人隊總教頭華頓（Luke Walton）表示，英格倫目前恢復情況良好。華頓說，他與球隊一起到客場，若在客場中復出，他不會感到驚訝。他說，英格倫告訴他感覺好多了，但球團對他的傷勢仍保持耐心，不躁進，確保他在復出前完成適當的恢復程序。

熱火湖人Luke Walton

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