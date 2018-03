NBA／勒夫歸隊就贏球 詹姆斯：有他太好了！

勒夫一復出就為球隊收下勝利,總計上陣25分鐘貢獻18分外帶7籃板、4助攻。 美聯社 分享 facebook

因左手掌骨折缺陣21場的騎士隊明星前鋒勒夫(Kevin Love),今天一復出就為球隊收下勝利,他上陣25分鐘貢獻18分外帶7籃板、4助攻,搭配新出爐的單周最佳球員詹姆斯(LeBron James)本季第16度「大三元」的40分、12籃板、10助攻,助隊以124:117擊敗公鹿隊。

代理總教練的騎士助教祖魯(Larry Drew)表示,勒夫對球隊有重大貢獻,「不只是他投進好幾球,他在防守端表現也十分活躍,我們試著強調防守,但大家也都知道當他不在場上的影響,不管在內線和外圍,他的得分和籃板能力就在那,能迎接他歸隊真的很棒。」

勒夫是1月底出戰活塞時手掌受傷,今天賽前他的傷處已再次進行檢查,並參與球隊完整投籃訓練;重新歸隊的他賽後也馬上在社群平台分享雀躍心情,他在推特寫道:「開心和兄弟們再一起打球,已經太久啦,想拿勝場總非易事。」

Happy to be sharing the court with my brothers again!! Been too long.



Never easy to get a W… https://t.co/ZuSSwrvQ9U