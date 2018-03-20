NBA／勒夫歸隊就贏球 詹姆斯：有他太好了！

2018-03-20 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



勒夫一復出就為球隊收下勝利，總計上陣25分鐘貢獻18分外帶7籃板、4助攻。 美聯社 分享 facebook

因左手掌骨折缺陣21場的騎士隊明星前鋒勒夫（Kevin Love），今天一復出就為球隊收下勝利，他上陣25分鐘貢獻18分外帶7籃板、4助攻，搭配新出爐的單周最佳球員詹姆斯（LeBron James）本季第16度「大三元」的40分、12籃板、10助攻，助隊以124：117擊敗公鹿隊。

代理總教練的騎士助教祖魯（Larry Drew）表示，勒夫對球隊有重大貢獻，「不只是他投進好幾球，他在防守端表現也十分活躍，我們試著強調防守，但大家也都知道當他不在場上的影響，不管在內線和外圍，他的得分和籃板能力就在那，能迎接他歸隊真的很棒。」

勒夫是1月底出戰活塞時手掌受傷，今天賽前他的傷處已再次進行檢查，並參與球隊完整投籃訓練；重新歸隊的他賽後也馬上在社群平台分享雀躍心情，他在推特寫道：「開心和兄弟們再一起打球，已經太久啦，想拿勝場總非易事。」

Happy to be sharing the court with my brothers again!! Been too long.



Never easy to get a W… https://t.co/ZuSSwrvQ9U — Kevin Love (@kevinlove) March 20, 2018

今天繳出本季第16次「大三元」的詹姆斯，對於好兄弟回歸當然開心，「首先，有另個球員歸隊對球隊是好事，再來就是他的籃球智商，他很熟悉我們的體系，一歸隊就能適應。」勒夫的復出也有效舒緩騎士的禁區壓力，詹姆斯笑說：「他回來真是太好了。」

不只勒夫歸隊，有腳傷疑慮的射手考佛（Kyle Korver）今天進入先發陣容，上場28分鐘，三分球6投3中貢獻12分。