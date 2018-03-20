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NBA／快艇擋不住 拓荒者13連勝

2018-03-20 00:32聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

拓荒者隊里拉德（右）上籃，快艇隊哈瑞爾奮力封阻。 美聯社
拓荒者隊里拉德（右）上籃，快艇隊哈瑞爾奮力封阻。 美聯社
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拓荒者隊昨天以一二二比一○九擊敗快艇隊，十三連勝到手，寫下球隊十一年來最長連勝，轟下廿三分的「一哥」里拉德認為，如此佳績的最好註解就是「相信」。

「過去當有隊伍開啟連勝，我會試著去觀察，希望走上相同的路，麥凱倫也是如此，但今年，我們從彼此身上學習，互相相信。」里拉德提到，每一次關鍵進球、重要抄截和罰球，都是增進彼此信任的催化劑。

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昨天攻下廿一分的先發前鋒哈克雷斯則分享，球隊現在韌性十足，「每一次有球隊拉出連續攻勢，我們總能反擊。」昨天比賽內容就是如此，第二節拓荒者打出一波十二比○攻勢拉開差距，快艇雖在半場結束前追近，第三節拓荒者又再拉出十比○猛攻，最終在先發五人得分都達兩位數領軍下推進連勝場次，離隊史一九九○到九一年球季寫下的最長十六連勝紀錄只剩三場差距。

快艇教頭瑞佛斯也提到，對手是連續出賽，表現卻優於自家球隊，「他們很努力，我認為他們打得比我們更好，這句話我可不是常常說出口。」

拓荒者教練史達茲則感謝全隊的努力，「總是要為下一戰準備，你不會想太安樂，我想這就是我們這支球隊的優勢，從教練到球員，都很清楚什麼時候該做什麼事。」

不過拓荒者的連勝路將面臨嚴峻挑戰，下一戰就是台灣時間明天和目前聯盟戰績最佳的火箭隊碰頭。

火箭拓荒者快艇里拉德

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