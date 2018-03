爵士化危機為轉機 精準運作幾乎無陣痛期

根據3月中旬ESPN網站的籃球能量指數(BPI),目前居西區第五、季後賽資格越打越上升的猶他爵士隊,居全聯盟30隊指數排行榜第八名,而且未來指數還是呈上升狀態。在3月初時,今日美國(USA Today)的每周運動版裡也談到了爵士隊,給該隊的評語是:「不管爵士隊是否進入季後賽,今年該隊算是頗為成功了」(Regardless of whether the Jazz sneak into the playoffs, this season should be viewed as a resounding success.)

爵士戰績越來越好,目前擁有相當不錯的團隊向心力,當然不會允許隊友受到對手欺負。 美聯社 分享 facebook

大致看一下西區目前季後賽資格的情況,休士頓火箭和金州勇士是已經拿到門票,但從第三名最近打超火熱的波特蘭拓荒者,到第十名的丹佛金塊,勝差也就是5.5場,任何一隊打個擺子,就可能被甩出季後賽資格,同樣地,任何一隊來個「三月瘋」,也可能衝到西區四、五名,若以3月19日做一個句點,爵士隊是可以打季後賽的。

爵士隊本季走掉培養多年的主將海瓦德(Gordon Hayward),在幾乎隊上無主將的情況下,能在競爭激烈、水準高強的西區打下這般田地,的確是不容易,3月份該隊還沒敗過,2月份該隊只輸了兩場。這樣的成功當然場上是要歸功爆發力強的新秀米契爾(Donovan Mitchell)異軍突起,但場外則要將功勞歸給由爵士隊總管林西(Dennis Lindsey)、籃球管理總監史華茲(Steve Schwarrtz)和教練史奈德(Quin Snyder)的三人小組。

爵士總教練史奈德不斷用熱情激勵球隊,讓許多年輕球員都打出信心。 美聯社 分享 facebook

是他們於去年7月初時,在自己培養多年的海瓦德決定離開後,三人形成的應變小組,一步一步的度過人才流失危機狀況,並加上之前規劃的選秀策略,慢慢地把爵士這樣從危機化為轉機,導入目前的佳績。

西區現在前八名具有季後賽資格的隊伍中,就屬爵士和紐奧良鵜鶘隊讓人覺得驚奇,但鵜鶘隊有卡珍斯(DeMarcus Cousins)和「一眉超人」戴維斯(Anthony Davis)兩全明星,反觀爵士隊當時若不算後來發現是寶的米契爾之外,真的只有兩名歐洲傭兵西班牙控衛盧比歐(Ricky Rubio)和法國中鋒戈貝爾(Rudy Gobert),一人偏傳、一人偏防。

當然爵士隊今年能打到目前這戰績,新秀米契爾的表現是不需要多說的,看他打球和扣籃,有一點點像是大一號版的「小豆子」羅賓森(Nate Robinson),但差別在於米契爾的身高體型大一些,在NBA還是佔一些便宜的,勁爆的球風、多面向的球技,這種純美式的籃球打法,融合至歐洲(和澳洲)傭兵為主的爵士隊,在最後一刻加入勁辣的美國味,讓原本無大明星、無味道的爵士隊,頓時之間呈現出聯合國般的多元滋味出來。

新秀米契爾超水準的表現是爵士本季沒有崩塌的重要關鍵,他平均每場攻下19.9分,並有3.6助攻和3.7籃板。 美聯社 分享 facebook

在今年明星賽過後,克里夫蘭騎士隊進行的多邊大交易,一般人只看到騎士隊因這交易打出來的戰績和氣象一新,但這項交易的另一端的爵士隊,雖然清出了老將強森(Joe Johnson)和胡德(Rodney Hood),但換來了籃球攻守雙全克勞德(Jae Crowder)與騎士隊未來的一支選秀籤。克勞德身高不高,但體位達230磅,可以頂大小前鋒,來了爵士隊後,從板凳打第二道攻防,一來可以調節先發體力,也可完美頂替這一段時間的防守,是相當好的一招棋步,爵士隊今年打的不錯,就是在防守上做的很好,該隊是目前全聯盟「唯二」能將對方每場平均得分守在100分以下的球隊。

克勞德(左)在騎士隊跟詹姆斯配合時打得蹩手蹩腳,現在轉到爵士隊雖然改成從板凳出發,但卻找回自信與身手。 美聯社 分享 facebook

爵士地處美國中西荒野,市場不大、資金不多、號召力不夠,但靠著精打細算、小市場操作方式、準確的交易和精挑的選秀,今年成功的關鍵還是在於球隊的管理階層。