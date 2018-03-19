NBA／衛少連5場大三元 率隊斷暴龍11連勝

2018-03-19 08:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



雷霆衛少(右)大三元，率隊擊敗暴龍。 美聯社 分享 facebook 穩居東區龍頭寶座的暴龍今天在自家主場卻踢到鐵板，昨天在延長賽才辛苦擊敗獨行俠（小牛）收下平隊史的11連勝後，進行3連戰的最終戰卻遭遇雷霆踢館，雷霆靠著「三巨頭」合力攻下74分的帶領下，終場以132：125擊敗暴龍，收下6連勝且中斷暴龍11連勝。

衛斯特布魯克（Russell Westbrook）攻下全場最高的37分、13籃板、14助攻，寫下本季第23次、也是生涯第102次「大三元」，此外這也是「衛少」連續5場比賽達成「大三元」成績，他成為繼「大O」羅伯森（Oscar Robertson）後，第2位能夠3次連續5場比賽得到「大三元」的球員。

「我是一個在執行使命的人，我們必須完成自己該做個事情，當賽季進行到這個階段，你必須提升自己到另一個層級。」衛斯特布魯克賽後說，「你需要在整場比賽中都保持冷靜，比賽就是這樣，我們球隊有很多經驗豐富的球員，他們都能做到這點。」

喬治（Paul George）全場12罰10中，得到22分，外帶5籃板、3助攻、3抄截，不過卻也出現5次失誤，「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）投進3顆三分球得到15分，「三巨頭」合力攻下74分，另外亞當斯（Steven Adams）也挹注25分、8籃板、4助攻的成績；而落敗的暴龍以德羅展（DeMar DeRozan）24分最佳，羅瑞（Kyle Lowry）22分、10助攻的「雙10」成績次之。