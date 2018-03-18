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HVL／陳昱潔因傷錯過冠軍戰 和教練相約明年3連霸

2018-03-18 20:00聯合報 記者吳思儀╱即時報導

東山高中主力球員陳昱潔，今天在106學年度高中排球甲級聯賽女子組冠軍賽因傷缺陣，僅能坐在輪椅上為隊友加油，雖然最終球隊完成衛冕，但東山執行教練康金塗仍心疼陳昱潔受傷，賽後激勵她說：「明年三連霸靠妳了！」她則坐在輪椅上，堅定地回說「好！」

今天陳昱潔因傷缺陣，但團隊仍連同她的份一起打拚，有效做好防守跟連結，最終以25：19、25：15、25：11擊敗華僑高中，拿下隊史第4冠，完成2連霸。

康金塗表示，陳昱潔昨天在比賽中受傷，到醫院檢查後確定為左腳踝脫臼，骨頭有些跑掉，經過治療後才移回來，所幸沒有骨裂的情況，接下來將回到台中照MRI做詳細檢查。

康金塗透露，目前初步判定陳昱潔要休息8至10周，當然球員會希望能提前上場比賽，但有時候碰到這種情況就要繼續走下去。

昨天當康金塗到醫院時，陳昱潔原本在睡覺休息，後來他輕輕拍醒陳昱潔，詢問說：「還好嗎？」結果陳昱潔不禁哭了出來，不斷訴說「對不起、對不起。」令康金塗很心疼。

康金塗說：「她不斷跟我說對不起，但我也只能告訴她說，人生就是這樣，有時候會遇到傷痛，但要引以為戒，在場上打球時也要做些防範的動作。」

看到陳昱潔哭成淚人兒，康金塗坦言：「很捨不得，因此有跟她的爸媽說，無論如何，冠軍戰都要推她一起出賽，因為這是大家一起努力的結果。」

東山奪冠後全隊都圍著陳昱潔，有人歡呼、有人流淚，一群人抱成一團，令陳昱潔很感動。她說：「謝謝隊友幫我完成了2連霸，受傷時很難過自責，但仍相信隊友。」

東山奪冠後全隊都圍著陳昱潔，有人歡呼、有人流淚。記者 吳思儀／攝影
東山奪冠後全隊都圍著陳昱潔，有人歡呼、有人流淚。記者 吳思儀／攝影
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