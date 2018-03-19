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吳德榮：周三到周五早晚非常冷 低溫下探11度

扁趴趴走打選戰？台派救星？不定時炸彈？

傷兵滿營勇士如墜古墓 奇兵庫克創造全新驚喜

2018-03-19 07:00特約記者李亦伸

過去一周，金州勇士最搶版面和新聞焦點的人物不是柯瑞還要傷停一周，也不是杜蘭特肋骨軟骨骨折，至少要休養兩周，湯普森右手大拇指骨折，兩周後檢驗再觀察也很驚悚。但這三大球星的驚奇指數都不如庫克。

庫克，24歲187公分打控球，2015年NBA落選新秀，杜克大學畢業，庫克2017年10月跟勇士簽下「雙向合約」，過去一周他成為勇士本賽季收穫的「最大驚喜」，這分驚喜，甚至可能超越菜鳥大前鋒貝爾。

勇士菜鳥貝爾(左)本季的表現已經算是一大驚奇，但想不到近來庫克(右)更是有瘋狂的...
勇士菜鳥貝爾(左)本季的表現已經算是一大驚奇，但想不到近來庫克(右)更是有瘋狂的演出，連貝爾都會他「推」崇有加：「快醒醒，你不是柯瑞啦！」 美聯社
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庫克在被勇士簽下前，NBA生涯一共只打過14場球，小牛5場，鵜鶘9場，平均上場時間13分鐘，但只是打零工性質，一旦主力或替補歸隊，庫克只能回到NBA發展聯盟(G聯盟)繼續磨練，等待機會。

加入勇士這一季庫克一共出賽20場(包括6場先發)，過去三場比賽庫克都得到先發，場均貢獻22分、2.7助攻，三分球一共17投11中，三分命中率高達6成47。

3場數據可能太小，不夠代表性，那麼最近兩周5場球庫克場均15.6分、三分球命中率5成，場均失誤1.4次。庫克每場出賽超過33分鐘，比柯瑞這個賽季32.1分鐘更多一些。

勇士後衛庫克(中)真的有強嗎？有喔，灰狼明星中鋒唐斯(右)臉上的表情已經告訴你答...
勇士後衛庫克(中)真的有強嗎？有喔，灰狼明星中鋒唐斯(右)臉上的表情已經告訴你答案了。 美聯社
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勇士教練柯爾誇獎了庫克的表現和努力，柯爾說：「庫克非常努力，而且願意投入防守，他把發展聯盟的拚勁和決心帶到球隊，為我們帶來更多能量」。

勇士明星前鋒格林在庫克對太陽攻下生涯單場最高28分後，忍不住談起這個勇士挖寶挖到的奇蹟小子。格林表示，「我不懂為為什麼庫克只能拿雙向合約(依相關規定，在NBA和G聯盟打球領不同薪水)，竟然沒有人注意他的出色能力，庫克正在證明他是一名NBA球員」。

庫克已經連續兩年入選G聯盟明星賽，同時也是2017年G聯盟明星賽MVP，做為2015年杜克大學奪下NCAA美國大學冠軍主力後衛，庫克是一名出身優秀，外線投籃精準，同時也能打出最好防守的後衛。

2015年NCAA冠軍隊杜克大學主將瓊斯(中)在當年NBA選秀中被騎士在第一輪選...
2015年NCAA冠軍隊杜克大學主將瓊斯(中)在當年NBA選秀中被騎士在第一輪選走，但馬上就被換到灰狼。庫克(左二)則是落選後到了9月與騎士隊簽約，不到一個月就被釋出。 歐新社資料照片
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能突破，有速度，外線穩，庫克打出勇士最需要板凳元素，他的球技特色和功能性也能取代過去兩年勇士板凳奇兵克拉克、巴柏沙等這類型球員。其實上季在小牛、鵜鶘打零工的14場比賽，庫克的三分球命中率也有4成2(26投11中)，穩定的投籃能力和突破速度，庫克具備成為一名角色球員所有基本條件。

勇士眼前最大挑戰下三大力主球星都在傷停，至少傷停周，最多可能2-3周，勇士另一個困境是板凳不是老就是功能性不足，庫克年輕、有速度、能突破，加上三分外線在水準以上，柯瑞缺陣這兩周，庫克用實際表現和穩定投籃，讓勇士更加安心。

季後賽前撿到寶，挖到奇兵，庫克可能是勇士這一季最意外的大收穫。論實力和能力、經驗，庫克還只是勇士替補的料，但論功能性和投籃，庫克接下來將會扮演更多角色，他會是勇士板凳最主要DNA之一。

2015年選秀落選新人庫克在總冠軍球隊勇士找到新生，不管柯瑞何時傷癒復出歸隊，庫克都將成為勇士和柯瑞最安全板凳備胎。

勇士杜蘭特柯瑞湯普森

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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