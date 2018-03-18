NBA／不滿吹判不公 鵜鶘主帥：已準備好接受罰款

2018-03-18 11:14 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



簡崔(右)跟裁判起爭執。 美聯社 分享 facebook 在保羅（Chris Paul）成為史上第4位生涯至少8000助攻、2000抄截的球員這晚，率領火箭以107：101拿下勝利，取得4連勝，也讓鵜鶘近5戰吞下4敗，賽後鵜鶘總教練簡崔（Alvin Gentry）對於此役裁判尺度大為不滿，怒嗆裁判吹判不公，也直言並不害怕收到罰款。

「我們想要的就是得到一場吹判公平的比賽，我會接受罰款，也會支付這筆罰款，我忍了整個賽季都還沒有說什麼，我已經受夠了。」簡崔賽後氣憤地說。

此役兩隊犯規次數同為19次，罰球次數火箭18：12鵜鶘來看，似乎看不出來裁判尺度上的差異，會讓簡崔如此暴怒的主要原因在於裁判沒有給予戴維斯（Anthony Davis）應有的吹判。簡崔說：「他（戴維斯）永遠不會得到應有的吹判，你知道為什麼嗎？因為他從不跟裁判抱怨，當他衝到籃下，不斷被抓或按住，裁判對於兩隊的吹判尺度必須一樣才行。」

「我會接受他們明天給我的罰款，我受夠了，我只是想要得到一個公平贏球的機會。」簡崔說。

例行賽後段與鵜鶘簽下短約資深老將歐卡福（Emeka Okafor）對此則表示，「他（簡崔）只是在做一個教練該做的事情，維護他的球員，確保每一場比賽都有公平的贏球機會。」今天演出19分、8助攻、6籃板、3抄截、2阻攻的哈勒戴（Jrue Holiday）對此沒有多做評論，只是淡淡地說：「很開心教練維護球隊。」