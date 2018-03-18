NBA／金塊客場踢鐵板 灰熊中止19連敗

2018-03-18 11:13 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



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力拼季後賽門票的金塊展開客場7連戰之旅，沒想到首場在曼菲斯就遭遇嚴重挫敗，成了灰熊中止連敗的祭品！

灰熊在今天比賽中不僅三分火力有所發揮，也展現出贏球的韌性，上半場一度領先21分，前三節打完取得9分領先，並在第四節成功擋住金塊的反撲，最終以101比94擊敗金塊，中止19連敗。

灰熊是在前一場敗給公牛後，追平隊史1995年創下第二長的連敗紀錄，灰熊最慘情況出現在1996年的23連敗。

前一場回歸拿下25分9助攻5籃板的伊凡斯（Tyreke Evans），讓灰熊有了更強力的進攻發動機，今天他又拿下20分7助攻3籃板；布魯克斯（Dillon Brooks）則是貢獻24分，小加索（Marc Gasol）14分6籃板5助攻。

馬丁（Jarell Martin）和格林（JaMychal Green）分別抓下13、11個籃板，替補的塞爾頓（Wayne Selden Jr.）則有16分進帳。灰熊整場比賽三分球32投13中。

金塊雖然6人得分超過兩位數，但團隊命中率僅36.8%，三分球也是33投9中，整場比賽陷入苦戰。

約柯奇（Nikola Jokic）拿下17分12籃板，穆雷（Jamal Murray）16分，米爾賽普（Paul Millsap）12分7籃板，萊爾斯（Trey Lyles）12分。

金塊陣中得分王哈里斯（Gary Harris）因膝蓋輕微扭傷，預計將缺席3到4場比賽，他的缺陣也讓金塊的團隊進攻和外圍火力受到不小的影響。