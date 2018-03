NBA／貝爾談隊友：KD像悟空、柯瑞是佛利札

勇士菜鳥熱愛日本漫畫「七龍珠」,比喻杜蘭特就像主角悟空,柯瑞則是大反派弗利扎。 美聯社資料照 分享 facebook

禁區悍將貝爾(Jordan Bell)以菜鳥之姿加入衛冕軍勇士,隨即以出色的防守能力成為球隊不可或缺的即戰力。日前在接受媒體訪問時,貝爾暢談自己至目前為止的籃球路,並用生動的比喻來形容隊友的個人特質。

貝爾於2017選秀會以第2輪第38順位被公牛選中,隨即被球團交易至勇士以換取現金。從重建隊伍交易至奪冠大熱門,貝爾很感激自己能有如此際遇。「這或許是好壞參半,好處是我得以跟在這些MVP、年度最佳防守球員背後學習,不需要自己摸索,但其他新秀都能透過大量的上場時間增加實戰經驗。若給我機會選擇,我還是會選擇現在的處境。」貝爾說。

勇士增添生力軍,同為二輪球員,並也以防守著稱的格林(Draymond Green)扛起指導小老弟的重任。他在貝爾交易至勇士的一個小時內就與這名新秀進行視訊通話,並在夏季與他一起進行訓練。貝爾稱格林是他的精神導師,「他是球隊的防守中樞,能與像我一樣熱愛防守的球員一起共事真的很棒。」

貝爾另一個廣為人知的特點,那就是他是七龍珠的狂熱粉絲,日前也曾在比賽中穿上七龍珠的特製鞋款,引起網路上的討論熱潮。他對漫畫中角色如數家珍,也能在隊友身上看到類似的人格特質。「杜蘭特(Kevin Durant)他就像孫悟空一樣。杜蘭特一心只想要打籃球,就像孫悟空一心只想著戰鬥。」貝爾說道:「柯瑞(Stephen Curry)則像是佛利札,聽起來可能沒什麼道理,但只要我想到他,我就想到佛利札的身影。」

