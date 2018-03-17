NBA／貝爾談隊友：KD像悟空、柯瑞是佛利札

2018-03-17 16:30 NBA台灣 udn記者陸家豪／綜合外電報導



勇士菜鳥熱愛日本漫畫「七龍珠」，比喻杜蘭特就像主角悟空，柯瑞則是大反派弗利扎。 美聯社資料照 分享 facebook

禁區悍將貝爾（Jordan Bell）以菜鳥之姿加入衛冕軍勇士，隨即以出色的防守能力成為球隊不可或缺的即戰力。日前在接受媒體訪問時，貝爾暢談自己至目前為止的籃球路，並用生動的比喻來形容隊友的個人特質。

貝爾於2017選秀會以第2輪第38順位被公牛選中，隨即被球團交易至勇士以換取現金。從重建隊伍交易至奪冠大熱門，貝爾很感激自己能有如此際遇。「這或許是好壞參半，好處是我得以跟在這些MVP、年度最佳防守球員背後學習，不需要自己摸索，但其他新秀都能透過大量的上場時間增加實戰經驗。若給我機會選擇，我還是會選擇現在的處境。」貝爾說。

勇士增添生力軍，同為二輪球員，並也以防守著稱的格林（Draymond Green）扛起指導小老弟的重任。他在貝爾交易至勇士的一個小時內就與這名新秀進行視訊通話，並在夏季與他一起進行訓練。貝爾稱格林是他的精神導師，「他是球隊的防守中樞，能與像我一樣熱愛防守的球員一起共事真的很棒。」

貝爾另一個廣為人知的特點，那就是他是七龍珠的狂熱粉絲，日前也曾在比賽中穿上七龍珠的特製鞋款，引起網路上的討論熱潮。他對漫畫中角色如數家珍，也能在隊友身上看到類似的人格特質。「杜蘭特（Kevin Durant）他就像孫悟空一樣。杜蘭特一心只想要打籃球，就像孫悟空一心只想著戰鬥。」貝爾說道：「柯瑞（Stephen Curry）則像是佛利札，聽起來可能沒什麼道理，但只要我想到他，我就想到佛利札的身影。」

.@1jordanbell's shoes are paying homage to the Prince of Saiyans! 🔥🔥🔥🔥



(📹: @Kickstradomis) pic.twitter.com/Ba8DJEovlu — SB Nation (@SBNation) 2018年2月27日

貝爾也表示他在格林身上看見達爾的個人特質，湯普森（Klay Thompson）則像孫悟飯。熱愛七龍珠的他也表示將考慮在季後賽場上使出向漫畫致敬的慶祝方式。