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NBA／安比德19籃板生涯新高 剪網慶24歲生日

2018-03-17 10:14聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

安比德在24歲這天繳出24分、19籃板的「雙十」成績，籃板數突破個人生涯單場新高...
安比德在24歲這天繳出24分、19籃板的「雙十」成績，籃板數突破個人生涯單場新高，率76人擊退籃網。 美聯社
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場邊球迷舉著祝安比德（Joel Embiid）24歲生日快樂的看板，在滿場主場球迷的加油聲下，安比德繳出24分、19籃板的「雙十」成績，籃板數也突破個人生涯單場新高，最終76人以120：116驚險擊敗來訪的籃網隊，收下2連勝，用勝利來慶祝生日夜。

昔日76人球星「戰神」艾佛森（Allen Iverson）也現身場邊觀戰，當現場大螢幕畫面帶到艾佛森時，球迷發出一片歡呼聲。

此役76人在主場迎戰籃網，76人克服上半場一度落後達13分的劣勢，易籃後展開反攻，而兩隊也在下半場打得膠著，數度互換領先，最後讀秒階段，落後2分的76人靠著柯文頓（Robert Covington）埋伏在底線附近的三分球逆轉戰局，加上麥克康奈爾（T.J. McConnell）和安比德在比賽最後連續把握住罰球機會，終場就以4分差氣走籃網。

昨天演出生涯第8次「大三元」並成功寫下紀錄的新秀西蒙斯（Ben Simmons），今天仍表現亮眼，他上場37分鐘，繳出21分、8籃板、12助攻、3抄截的全能表現，這也是西蒙斯連續25場得分突破雙位數，僅次於1996-97球季的艾佛森後所創連續26場得分突破兩位數的新秀。瑞迪克（JJ Redick）投進3顆三分球也挹注23分，外帶籃板、助攻各3次。

已經與季後賽無緣的籃網團隊也有6人得分突破雙位數，霍利斯‧傑佛森（Rondae Hollis-Jefferson）得到21分、10籃板和卡洛（DeMarre Carroll）18分、11籃板都演出「雙十」表現，不過在最後關頭無法守住勝利，吞下3連敗。

76人籃網艾佛森
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