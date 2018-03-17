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NBA／杜蘭特至少休兵兩週 勇士面臨傷病考驗

2018-03-17 10:21NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

杜蘭特在記者會上宣布自己因肋骨輕微骨折，將至少休息2個星期。 美聯社
杜蘭特在記者會上宣布自己因肋骨輕微骨折，將至少休息2個星期。 美聯社
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衛冕軍勇士今年確實面臨到不小的傷病考驗！

根據消息，杜蘭特（Kevin Durant）因為肋骨軟骨輕微骨折，不僅將缺席今天對國王的比賽，預計將至少休息2個星期，之後再接受傷勢評估。

杜蘭特在接受表示，他這個傷開始是在對灰狼的比賽中出現，一開始以為只是瘀青，但接下來逐漸感到痠痛，一直延續到對湖人的比賽，痠痛感依然沒有消失，因此最後才做了核磁共振檢查。杜蘭特也透露這個傷還不需要動手術，但仍要休息一段時間觀察看看。

勇士在今天比賽中將以伊古達拉（Andre Iguodala）取代杜蘭特出任先發，先前右肩有傷的格林（Draymond Green）將會復出。

勇士近期可說是飽受傷兵困擾，柯瑞（Stephen Curry）右腳踝扭傷，將在3月21日接受評估，而湯普森（Klay Thompson）則因右手大拇指傷勢，傳出也要缺席兩週時間，大概會在3月23日接受評估。

勇士目前落後火箭2場勝差，但領先西區第3的拓荒者有多達10場勝差，短期內排名不會有太大變化。

總教練柯爾（Steve Kerr）先前也表示，球員健康將是首要，不會急於爭取聯盟第一的寶座。

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