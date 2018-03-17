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NBA／直指裁判吹判是個笑話 快艇教頭收到罰單

2018-03-17 08:18聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

快艇昨天以96：101敗給火箭，讓總教練瑞佛斯（Doc Rivers）對於裁判吹判尺度大感不滿，直指雙方就罰球上呈現巨大落差是個笑話，而這樣的言論也讓他今天收到了聯盟一張15000美元的罰單。

昨天賽後瑞佛斯對於比賽中裁判吹判尺度甚為不滿，他說：「我不會多說裁判的事情，我只能說對方三分球投了41個，我們只有18次出手，而我們在禁區得分是他們的2倍（70比36），但罰球卻是24（實際是23次）比8的差距，這真的太可笑了，完全就是笑話。」

「我們球員全場不斷切入而被對手碰撞，像是Lou就快被打死了，但還是沒有響哨，Austin也被打到了同樣沒有哨聲出現，反倒是DJ在爭搶籃板的時候被吹犯規了。我不是整年都在抱怨裁判，我們的球員都全力作戰，但他們卻比我們有更多的罰球，對我來說籃球這樣很沒意思，實情就是如此，我們仍得繼續前進。」昨天賽後瑞佛斯說。

而今天聯盟針對瑞佛斯的這番言論做出裁罰，祭出了一張15000美元的罰單；而昨天快艇落敗後中斷了3連勝，排名也跌出8強之外，目前快艇以37勝30負的戰績排名西區第9，落後爵士和馬刺1場勝差，而與緊追在後的金塊無勝場差距，只以些微勝率領先。

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