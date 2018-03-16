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NBA／歐尼爾認管制槍械無用 「應多派警駐校」

2018-03-16 17:12世界日報 編譯組／綜合報導

俠客歐尼爾認為要保障校園安全，管制槍枝作法無用，應在學校多派駐警員。 美聯社
俠客歐尼爾認為要保障校園安全，管制槍枝作法無用，應在學校多派駐警員。 美聯社
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全美各州中學生走出課堂抗議校園槍枝暴力，要求加強管制槍枝，但從「高處」傳來出人意外的異聲：管制槍枝沒用，應該在學校多派駐警員，而且愈多地方愈好。這位「高人」不是別人，正是有警員身分的NBA巨無霸名將俠客歐尼爾（Shaquille O`Neal）。

曾在洛杉磯湖人隊（Los Angeles Lakers）呼風喚雨的歐尼爾身高七呎一吋，2017年12月宣誓成為喬治亞州克雷頓縣（Clayton County）警局警員，由局長希爾（Victor Hill）監誓，並在臉書發表照片，歐尼爾成為該縣史上最高的警員。如果你懷疑這是作秀，歐尼爾之前早已宣布2020年挑戰亨利縣（Henry County）在位十年的縣警察局長，並在該縣買房子。

ESPN電視台14日報導，歐尼爾當天在廣播電台受訪表示，他反對禁槍，因為那將徒勞無功。他說：「政府應該給治安單位更多錢。你多給錢，招到更多人。還沒準備好上街巡邏的，你把他們放在學校前面，你把他們放在學校後面，你把他們放在學校裡頭，我希望在學校、內城、私立學校都看到警察。」歐尼爾回想自己在學校時，一直有人在校園看管，結果學校打架鬧事都很少。

至於槍枝管制，歐尼爾認為，如今街上槍枝泛濫，禁止不會有效果。他說：「街上已經很多武器，所以你甭想，『OK，現在這些武器一律禁止』，大家就會說『唉呀，我們繳械吧』，那肯定不會發生。」他說，一旦槍枝被禁，反而成為收藏品，冒出黑市。原本2000元一支，有人會出9000元高價收買。

46歲的歐尼爾雖已從職籃退休，對警察工作一直無法忘情。他早年幹過洛杉磯港警局義警、路易斯安那州榮譽聯邦法警（U.S. Marshal）、邁阿密灘（Miami Beach）義警、維吉尼亞州貝福德縣（Bedford County）榮譽警員。

歐尼爾喬治
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