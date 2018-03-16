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NBA／灰熊慘吞19連敗 平隊史第二長紀錄

2018-03-16 12:17NBA台灣 udn記者吳孟儒／綜合外電報導

伊凡斯讀秒階段犯規，也賠掉灰熊的勝利，自己非常懊惱，球隊連敗更推進至19場。 美...
伊凡斯讀秒階段犯規，也賠掉灰熊的勝利，自己非常懊惱，球隊連敗更推進至19場。 美聯社
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原本有機會在今天中止連敗惡夢的灰熊，沒想到伊凡斯（Tyreke Evans）卻在讀秒階段賠上犯規，讓布雷克尼（Antonio Blakeney）完成3罰2中，最終公牛以111比110逆轉，灰熊慘吞19連敗。

兩支戰績貧弱的球隊正式碰頭，一路陷入拉鋸戰，灰熊在第四節打出一波8比1的攻勢，將比分扳平，並靠著馬丁（Jarell Martin）的上籃超前比分，眼看比賽進入讀秒階段，灰熊有望在今天將連敗畫上休止符，沒想到伊凡斯卻在1.8秒賠上犯規。

布雷克尼握有3罰的機會，最終罰進2球幫助公牛逆轉戰局，雖然灰熊仍握有最後一波進攻機會，但小加索（Marc Gasol）跳投出手沒進，格林（JaMychal Green）的補籃也因比賽時間到進球不算，公牛最終就以1分差險勝。

公牛以拉文（Zach LaVine）的20分表現最佳，今天板凳軍團也有所發揮，總計拿到63分比下灰熊替補的18分，灰熊的伊凡斯拿25分最佳，小加索21分10籃板8助攻，但最終還是告負收場，沒能在主場球迷面前拿下勝利。

灰熊19連敗，除了是目前最慘的連敗之外，同時追平隊史1995年創下第二長的連敗紀錄，灰熊最慘情況出現在1996年的23連敗。

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