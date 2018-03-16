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NBA／決勝節演逆轉秀 暴龍退溜馬收10連勝

2018-03-16 10:05聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

暴龍團隊共6人得分達雙位數，以106：99擊敗溜馬，收下10連勝。 美聯社
暴龍團隊共6人得分達雙位數，以106：99擊敗溜馬，收下10連勝。 美聯社
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縱使已經取得季後賽晉級資格，近期狀況絕佳的暴龍隊仍展現強大連勝企圖心，今天暴龍前往印地安納作客，在德羅展（DeMar DeRozan）得到全場最高的24分帶領下，暴龍團隊共6人得分達雙位數，終場就以106：99擊敗溜馬，收下10連勝且中斷溜馬3連勝。

前3節暴龍一路在後苦追，3節打完暴龍追至2分落後，決勝節先靠著萊特（Delon Wright）突破上籃將比分追平，並在比賽中段打出一波6：0攻勢逆轉戰局，在終場前2分多鐘反倒取得8分領先，儘管在讀秒階段一度讓溜馬再將比分追至3分差，但德羅展獲得兩罰機會，而他也頂住壓力，穩穩罰進兩球，也替球隊鎖住勝利，最終就以7分差逆轉收下10連勝。

此役暴龍發揮團隊精神，上場10名球員皆有得分紀錄，其中有6人得分突破雙位數，在這之中以德羅展的24分、4籃板、7助攻表現最佳，瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas）16分、17籃板和伊巴卡（Serge Ibaka）13分、11籃板都有「雙十」演出，羅瑞（Kyle Lowry）13分， 席亞康（Pascal Siakam）和麥爾斯（C.J. Miles）也分別得到12分、10分。

在決勝節遭到逆轉而落敗的溜馬以砍進3記三分球的柯里森（Darren Collison）22分、4助攻最佳，另外傑佛森（Al Jefferson）20分、12籃板「雙十」演出次之，歐拉迪波（Victor Oladipo）得到18分、5籃板。

而暴龍以破百的分數拿下這場比賽勝利後，已經連續21場比賽得分超過百分，也打破了球隊在2010年所創造的連續20場得分超過百分的紀錄。

暴龍溜馬Al Jefferson

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