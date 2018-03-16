NBA／鵜鶘老闆因病去世 無緣見證球隊再闖季後賽

2018-03-16 08:59 聯合報 記者 聯合報 記者 毛琬婷 ╱即時報導



鵜鶘官方今天宣布，老闆班森（Tom Benson）因病去世，享年90歲，他除了擁有NBA球隊外，同時他也是職業美式足球NFL紐奧良聖徒隊的老闆，不少人聽聞噩耗後紛紛表示哀悼，其中包含NBA總裁席佛（Adam Silver）、馬刺隊總教練波波維奇（Gregg Popovich）等人。

根據美國媒體報導指出，今年2月中班森因流感症狀住院，最終因病去世，享年90歲。他在1985年買下了NFL紐奧良聖徒隊，球隊並在2009年贏得超級盃冠軍，之後在2012年買下了紐奧良黃蜂隊（鵜鶘隊前身），本季鵜鶘隊戰績39勝28負，排名西區第5名，很有機會繼2015年後再度闖進季後賽，不過班森卻因病過世，無緣親眼見證球隊晉級。

而在這個消息傳出後，NBA總裁席佛對此表達哀悼之意，「整個NBA大家庭都在哀悼鵜鶘老闆班森的逝世，他心胸寬廣、為人和善，並在2012年收購鵜鶘隊，完成了一項商業壯舉。在他任內成功舉辦了兩屆全明星賽，重建了球隊形象並打造一支頂級球隊。」席佛說，「他對我和其他體育界的人來說是一位摯友，他的逝世讓我們感到哀傷，我們向班森的家人、鵜鶘隊和聖徒隊的球員，以及他無數的朋友送上我們最由衷的慰問。」

而馬刺隊總教練波波維奇也回憶起與班森過去相處的時刻，「我們有過幾次交談，他在許多場合上都對我很好。他一直都是很包容且公正的人，無論你是否是鵜鶘隊的成員之一，他都待人和善。這樣的消息令他的家人、球隊和城市感到傷心，不過我相信，他的好形象一定會讓人永遠銘記在心的。」