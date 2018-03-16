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拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00林文

近期拓荒者一波10連勝狂潮已讓他們逐漸擺脫西區四到八名的大混戰而獨居西區第三。陣中一哥里拉德(Damian Lillard)在這10連勝期間一夫當關，霸氣帶領整支球隊在例行賽末的關鍵季節脫穎而出，甚至有國外評論家認為MVP討論人選應該出現里拉德的名字。

主力輪替正常 球員大多健康出賽

拓荒者之所以能穩定衝出佳績，第一大因素是球員健康，雖然還是有些傷兵打不了，但主力輪換陣容大致還算健康，讓教練團擁有穩定的兵源與陣容調度，可以排出9到10人的輪替，就算史達茲(Terry Stotts)的戰術不是變化多端的強，至少不會面臨無人可用的窘境。

強勢團隊籃板優勢 球隊成功根基

籃網中鋒諾基奇(右)搶籃板的功力並不是特別強，還好其他隊友相當積極地幫忙。 美聯...
籃網中鋒諾基奇(右)搶籃板的功力並不是特別強，還好其他隊友相當積極地幫忙。 美聯社
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第二點則是目前高居聯盟第三，強勢的團隊籃板保護，我認為這是這支球隊要成功的根基。放眼球隊名單，單場籃板最多僅不過是諾基奇(Jusuf Nurkic)的8.5次，這意味著陣中沒有超強的籃板怪物，而是平均分散在各球員身上，阿米尤(Al-Farouq Aminu)、戴維斯(Ed Davis)分別有7.3、7.6籃板。全員在判斷籃板落點，團隊卡位的環節花了番功夫才造就目前場均45.3顆籃板球。

里拉德表現接近瘋狂 麥凱倫穩定配合

最後當然是大家熟悉的暴雨兄弟里拉德、麥凱倫(C.J. McCollum)持續、交互的強勢表現，左右著球隊戰局。里拉德近十場32.5分6.4助攻4.2籃板，麥凱倫則是22.2分4.2籃板3.3助攻，兩人聯手幾乎包辦全隊一半得分。

當家一哥里拉德關鍵時刻的殺手特質真的令人著迷，10連勝期間多次靠著他在球賽後半段，決勝時期挺身而出來拯救球隊。他本人也在明星賽後將狀態調整至巔峰，9場比賽，單場飆進4.4記三分球，命中率43.5%，外帶31.2分6.2助攻，跟柯瑞(Stephen Curry)並稱是聯盟最沉穩卻最瘋狂的兩大自走砲。

里拉德(左)近來的三分球出手又快又準，近4戰出手46次竟然投進高達25球！ 美聯...
里拉德(左)近來的三分球出手又快又準，近4戰出手46次竟然投進高達25球！ 美聯社
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未滿六年生涯，三分球命中數就已狂飆超過1237顆的里拉德，沒意外的話，今年又將輕鬆突破單季200顆三分球門檻。一個有趣現象是，本季里拉德對陣勇士三場，得分暴衝到37分，單場4.3顆三分球，命中率38.2%。反觀柯瑞因傷只對壘過拓荒者一次，繳出17分6助攻，三分球10投3中。

若季後賽今天就開打，分居二，三名的勇士、拓荒者若把握主場優勢挺進第二輪，那兩大頂級控衛的交手就會十分有話題性。

雖然里拉德不像柯瑞有過MVP，總冠軍頭銜加持，媒體關注度、人氣都輸上一截，但他的確是個穩定、強悍，自律性高的建隊基石、看板核心。若他的好表現持續到季末，並率領拓荒者戰績一路長紅，他應是值得收到年度前二隊的肯定。

里拉德(右)已是聯盟中最頂尖的球員之一，但想要有MVP加冕，還須要與隊友有更緊密...
里拉德(右)已是聯盟中最頂尖的球員之一，但想要有MVP加冕，還須要與隊友有更緊密的配合。 美聯社
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現在他在學習的就是邁向偉大球星之路的領袖課題，基本上球隊輸球、贏球，取決在里拉德與隊友間息息相關的溝通，所產生的微妙化學效應而反映在失誤控制，助攻表現上。

球隊缺乏第三得分點 季後賽將面臨焦土試煉

最後一點，拓荒者現在的球隊氛圍很棒，球隊在防守壓迫、籃板鞏固方面相當確實，應該要多利用掌握籃板的優勢，打到快速防守反擊，增加攻擊回合數換取分數進帳，但拓荒者依賴兩大戰將的個人能力，僅陪末座的團隊助攻是球隊中最可惜的弱項。

麥凱倫(右)本季平均每場可攻下21.7分，與里拉德組合成比美浪花兄弟的強大火網，...
麥凱倫(右)本季平均每場可攻下21.7分，與里拉德組合成比美浪花兄弟的強大火網，但其他球員得分能力就顯得較為薄弱。 美聯社
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教練團除了放手讓暴雨兄弟恣意發揮外，還是得從中強調，創造團隊配合的戰術空間。即便有兩個這麼會飆分的得分機器在陣中，但團隊單場得分僅能排在聯盟中段班，就是團隊助攻創造的機會太少，其他沒辦法自主得分的球員，功能性就更顯單調。若沒有戰術、團隊配合打底去體現里拉德的球星價值，在季後賽將面臨的諸多焦土戰就會更危險。

今年西區戰力出現新鮮的戰力洗牌，火箭取代勇士成為西區霸主，拓荒者、鵜鶘崛起，新面孔灰狼重回前八，老牌常勝軍馬刺卻面臨衰退，里拉得若想在聯盟中更加證明自己夠格是球星中的球星，那麼作為球隊領袖的他在可得把握今年戰力版圖重新分配的時機，將拓荒者帶的更高，就算不是公認的MVP，能造就英雄的季後賽也將是他能揮灑的舞台。

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☆閱讀更多林文的NBA專欄 http://nba.udn.com/nba/cate/6755/7444

拓荒者里拉德

林文

Faith & Fever 超過十五個年頭，以不同形式熱愛著籃球，這回要用文字記錄感動，歡迎一同趣談籃球大小事。

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