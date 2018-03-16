親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
MLB
棒球
綜合
籃球
路跑
HBL

「台大畢了不起？」 管中閔談厭世代：台灣給的養分變少

你登錄了沒？全民搶節電獎勵金 兩種情況先淘汰

NBA西區列強卡位戰 割喉賽程大不同

2018-03-16 10:20NBA台灣 Anfernee

NBA
NBA
分享

今年西區的季後賽競爭之激烈，令人想起3年前最後一天戴維斯（Anthony Davis）率軍擊敗馬刺，生涯首次進入季後賽，並且讓衛冕的黑衫軍從第2掉到第6，最終在第一輪被淘汰的過往。

當年雖然排名之爭瞬息萬變，但季後賽資格只有兩隊搶老八，本季各隊都打了近70場比賽，西區從第3到第10的勝差僅有4場半，不到最後一天排名不會底定，為了季後賽資格殺到血流成河的景象已然形成。

這個由拓荒者、雷霆、鵜鶘、灰狼、快艇、爵士、馬刺和金塊形成的亂鬥集團，如果觀察各隊接下來的賽程，或許可以一窺端倪，有些球隊雖然目前排名不是太前面，但近況和對手讓他們更加篤定，相對來說，在這場8搶6的競爭中，有3支球隊前景堪慮，需要靠自己殺出血路才有晉級希望。我們將聯盟的球隊分成以下幾種類型。

NBA
NBA
分享

1. 箭勇：火箭和勇士，兩支冠軍級別球隊。

2. 互打：西區3-10名彼此互相對戰。

3. 東強：勝率超過5成的東區8強，雖然暴龍和塞爾提克高出一級，但由於場次稀少，不另外分級。

4. 東弱：東區後段的7支球隊，同理不將勝率較高的活塞和黃蜂另外分級。

5. 西弱：實力明顯有落差的獨行俠、國王、太陽、灰熊四隊。

NBA
NBA
分享

唯一不在以上分群的是獨樹一格的湖人隊，他們近期急起直追，雖然恐怕為時已晚，來不及搶進八強之列，但最近10場8勝2敗，主場近13戰12勝的成績完全是一流強隊，要當攔路虎綽綽有餘，因此如果有對戰湖人的賽事，在備註欄加以註明。

以下針對各隊賽程做簡單評述：

分享

【戰績排名】

拓荒者：

賽程強度中等，面對戰績後段的對手共有4場應可順利拿下，考慮到近況火熱和戰績持續領先，季後賽資格沒有意外已經到手，前4種子也是可以預期。

雷霆：

賽程強度偏難，對手多是強隊，但剩餘場次最少，休息時間充裕是利多。靠著目前戰績應該也可搶佔一席8強，但最後的互打戰績將會影響種子順位。

NBA
NBA
分享

鵜鶘：賽程強度偏難，前段對手高達11場，好處是擁有最多的9場主場，如果能夠穩穩贏下較弱對手的比賽，預計以後段種子晉級季後賽。

灰狼：

賽程強度低，5場較弱的對手吃下後要進季後賽問題也不大，如果傷兵順利歸隊甚至有逆勢進逼四強可能。

NBA
NBA
分享

快艇：

賽程強度極高，剩餘場次16場最多，絕大多數還是前段對手，更困難的是接下來要面對10戰8客場的考驗，如果沒能撐住戰績，在回到主場前就會陷入困境，淘汰候選人之一。

爵士：

賽程強度低，不但擁有最多的5場後段對手，還有著8場主場護身，雖然目前排名暫居第8，但進入季後賽難度不大，也有挑戰四強可能。

NBA
NBA
分享

馬刺：

賽程強度高，從對戰組合來看，艱難的程度僅次於快艇，不過9場主場是各隊之冠。需要在即將開始的主場5連戰中調整近況不佳的問題，否則連續季後賽紀錄即將中斷，淘汰候選人之二。

金塊：

賽程強度高，雖然是唯一一支不必面對火箭勇士的球隊，但9場客場和目前已經落後的戰績是難以跨越的劣勢。後天即將開始的客場七連戰，如果沒辦法逆勢反彈，在回到主場前就可能瀕臨淘汰。

NBA
NBA
分享

總結與預測：拓荒者鎖定第3種子，雷霆與灰狼爭奪第4席位，金塊率先與季後賽絕緣，馬刺快艇爭奪最後一席，馬刺勝出機會較高。

相關新聞

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

NBA／里拉德是超級巨星？詹皇：他正在證明

2018-03-16 09:58

NBA／決勝節演逆轉秀 暴龍退溜馬收10連勝

2018-03-16 10:05

NBA／鵜鶘老闆病逝 無緣見證球隊再闖季後賽

2018-03-16 08:59

NBA／和湖人隊友起爭執 湯瑪斯：已經談開了

2018-03-15 23:50

NBA／末節遭暴龍逆轉 歐拉迪波：關鍵時刻未能發揮

2018-03-16 10:33

NBA／福克斯扮演「打火英雄」 國王延長賽取勝

2018-03-15 16:40

NBA／林書豪受盡折磨 為復健不惜一切

2018-03-15 16:32

NBA／與諾瓦克對賭母校輸贏 林書豪願賭服輸？

2018-03-15 16:17

NBA／今日戰績表 巫師兩度延長氣走綠衫軍

2018-03-15 14:44

NBA／勇士四星剩杜蘭特沒差 主場擊退湖人

2018-03-15 14:00

NBA／巫師克服20分落後 2度延長險勝塞爾蒂克

2018-03-15 11:40

NBA／勇士再添傷兵 湯普森拇指骨折至少休4戰

2018-03-15 09:54

NBA／史馬特本季報銷？史蒂文斯：很有可能

2018-03-15 09:03

NBA／30歲生日因傷缺陣 柯瑞好失望

2018-03-15 08:27

東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

2018-03-15 07:00

詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00

季後賽門票8搶6 西區競爭牽一髮動全身

2018-03-10 07:00

浪費大半季長紅戰績 灰狼季後賽恐拉警報

2018-03-09 07:00

勇士贏球太容易 會變成收視率及票房毒藥嗎?

2018-03-09 07:00

變身四大球星綜合體 戴維斯猛如俠客、穩似鄧肯

2018-03-08 07:00

殞落中的球星 葛里芬到底怎麼了？

2018-03-06 07:00

錯過柯瑞衰敗多年 尼克這次該鎖定楊恩

2018-03-05 07:00

羅斯MVP功力雖已不再 但卻很適合勇士板凳

2018-03-02 07:00

戴維斯加班拚戰績 鵜鶘高飛但也該保護主將

2018-03-02 07:00

東區奪冠最熱隊伍？ 電腦數據高估暴龍實力

2018-02-28 07:00

帕楚利亞又成為球員殺手？ 這回還是冤枉的！

2018-02-26 07:00

林書豪未演過年廣告 仍意外成為春節要角

2018-02-22 07:00

詹姆斯下一站 勇士、騎士、76人三選一

2018-02-21 07:00

明星周好評聲中落幕 五大焦點讓人回味無窮

2018-02-21 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／勇士四星剩杜蘭特沒差 主場擊退湖人

2018-03-15 14:00

NBA西區列強卡位戰 割喉賽程大不同

2018-03-16 10:20

NBA／與諾瓦克對賭母校輸贏 林書豪願賭服輸？

2018-03-15 16:17

MLB／克魯柏瓦解天使開季打線 大谷翔平也沒轍

2018-03-15 10:47

NBA／巫師克服20分落後 2度延長險勝塞爾蒂克

2018-03-15 11:40

MLB／岡薩雷茲不後悔進FA：只賺1美元也沒差

2018-03-15 12:41

NBA／林書豪受盡折磨 為復健不惜一切

2018-03-15 16:32

全英羽賽／台男雙勝中國世界冠軍 陸媒急找理由

2018-03-15 12:40

冬奧／怪隊友惹眾怒 韓競速滑冰女將被罵到住院

2018-03-15 16:42

NBA／和湖人隊友起爭執 湯瑪斯：已經談開了

2018-03-15 23:50

全英羽賽／戴資穎直落二闖8強 朝衛冕之路邁進

2018-03-16 07:37

圍棋／世界最強女子戰 女神黑嘉嘉將爭冠

2018-03-15 19:58

HBL／4強賽判決引討論 是否該有輔助裁判機制

2018-03-15 22:34

MLB／鈴木一朗先發出賽 右腿不適提前退場

2018-03-15 11:11

成棒／鄭智鴻、藍愷青 培訓隊「澎湖」雙左投

2018-03-15 20:01

NBA／福克斯扮演「打火英雄」 國王延長賽取勝

2018-03-15 16:40

守備佈陣次數開始減少 球隊開發新防守戰術

2018-03-16 07:00

拓荒者默默爬上西區第三 里拉德再現殺手本色

2018-03-16 07:00

MLB／韋蘭德挨兩轟吞敗 自認除了這兩球都OK

2018-03-15 11:50

MLB／馬斯葛洛夫見過川普後 回海盜準備戰洋基

2018-03-15 13:41

歐冠／梅西開賽129秒就破網 史上第2名百球俱樂部

2018-03-15 14:19

NBA／史馬特本季報銷？史蒂文斯：很有可能

2018-03-15 09:03

MLB／王建民現身洋基小聯盟 擔任短期客座教練

2018-03-16 10:18

印地安泉網賽／換搭檔更好？謝淑薇晉女雙決賽

2018-03-16 08:05

日職／陽岱鋼熄火吞2K 巨人隊3連勝軟銀

2018-03-15 20:30

印地安泉名人賽／澳網戲碼再對決 鄭泫戰費德勒

2018-03-15 15:44

MLB／普萊斯初亮相好投 林子偉中外野沒球接

2018-03-16 07:39

中職／悍將復仇者聯盟 最快下周棒打老東家

2018-03-15 23:41

田徑／跳破高懸32年U18紀錄 文華佑世青也達標

2018-03-15 12:20

NBA／鵜鶘老闆病逝 無緣見證球隊再闖季後賽

2018-03-16 08:59

印地安泉網賽／謝淑薇搶決賽門票 16日凌晨2時開戰

2018-03-15 19:30

全英羽賽／周天成首輪出局 男雙廖蘇配演大驚奇

2018-03-16 00:00

WSBL／秘密武器提前登場 李宥叡繳百分百命中率

2018-03-15 21:37

NBA／里拉德是超級巨星？詹皇：他正在證明

2018-03-16 09:58

中職／屏東熱身賽因雨取消 原兄弟球員迎戰老東家再等等

2018-03-15 18:55

MLB／大谷搞不定內角球 天使教練團有注意

2018-03-16 10:19

棒球／稻江學院擁2座棒球場 韓棒冬訓基地首選

2018-03-15 14:20

亞運／教練許順益緊盯牛棚 中培隊三連勝

2018-03-15 23:45

田徑／跳破33年U18紀錄 文華佑：達成階段性任務

2018-03-15 23:37

田徑／許唐漢U18紀錄遭破 盼文華佑放眼未來

2018-03-15 13:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top