NBA西區列強卡位戰 割喉賽程大不同

2018-03-16 10:20 NBA台灣 Anfernee



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今年西區的季後賽競爭之激烈，令人想起3年前最後一天戴維斯（Anthony Davis）率軍擊敗馬刺，生涯首次進入季後賽，並且讓衛冕的黑衫軍從第2掉到第6，最終在第一輪被淘汰的過往。

當年雖然排名之爭瞬息萬變，但季後賽資格只有兩隊搶老八，本季各隊都打了近70場比賽，西區從第3到第10的勝差僅有4場半，不到最後一天排名不會底定，為了季後賽資格殺到血流成河的景象已然形成。

這個由拓荒者、雷霆、鵜鶘、灰狼、快艇、爵士、馬刺和金塊形成的亂鬥集團，如果觀察各隊接下來的賽程，或許可以一窺端倪，有些球隊雖然目前排名不是太前面，但近況和對手讓他們更加篤定，相對來說，在這場8搶6的競爭中，有3支球隊前景堪慮，需要靠自己殺出血路才有晉級希望。我們將聯盟的球隊分成以下幾種類型。

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1. 箭勇：火箭和勇士，兩支冠軍級別球隊。

2. 互打：西區3-10名彼此互相對戰。

3. 東強：勝率超過5成的東區8強，雖然暴龍和塞爾提克高出一級，但由於場次稀少，不另外分級。

4. 東弱：東區後段的7支球隊，同理不將勝率較高的活塞和黃蜂另外分級。

5. 西弱：實力明顯有落差的獨行俠、國王、太陽、灰熊四隊。

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唯一不在以上分群的是獨樹一格的湖人隊，他們近期急起直追，雖然恐怕為時已晚，來不及搶進八強之列，但最近10場8勝2敗，主場近13戰12勝的成績完全是一流強隊，要當攔路虎綽綽有餘，因此如果有對戰湖人的賽事，在備註欄加以註明。

以下針對各隊賽程做簡單評述：

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拓荒者： 賽程強度中等，面對戰績後段的對手共有4場應可順利拿下，考慮到近況火熱和戰績持續領先，季後賽資格沒有意外已經到手，前4種子也是可以預期。

雷霆： 賽程強度偏難，對手多是強隊，但剩餘場次最少，休息時間充裕是利多。靠著目前戰績應該也可搶佔一席8強，但最後的互打戰績將會影響種子順位。

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鵜鶘：賽程強度偏難，前段對手高達11場，好處是擁有最多的9場主場，如果能夠穩穩贏下較弱對手的比賽，預計以後段種子晉級季後賽。

灰狼： 賽程強度低，5場較弱的對手吃下後要進季後賽問題也不大，如果傷兵順利歸隊甚至有逆勢進逼四強可能。

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快艇： 賽程強度極高，剩餘場次16場最多，絕大多數還是前段對手，更困難的是接下來要面對10戰8客場的考驗，如果沒能撐住戰績，在回到主場前就會陷入困境，淘汰候選人之一。

爵士： 賽程強度低，不但擁有最多的5場後段對手，還有著8場主場護身，雖然目前排名暫居第8，但進入季後賽難度不大，也有挑戰四強可能。

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馬刺： 賽程強度高，從對戰組合來看，艱難的程度僅次於快艇，不過9場主場是各隊之冠。需要在即將開始的主場5連戰中調整近況不佳的問題，否則連續季後賽紀錄即將中斷，淘汰候選人之二。

金塊： 賽程強度高，雖然是唯一一支不必面對火箭勇士的球隊，但9場客場和目前已經落後的戰績是難以跨越的劣勢。後天即將開始的客場七連戰，如果沒辦法逆勢反彈，在回到主場前就可能瀕臨淘汰。

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總結與預測：拓荒者鎖定第3種子，雷霆與灰狼爭奪第4席位，金塊率先與季後賽絕緣，馬刺快艇爭奪最後一席，馬刺勝出機會較高。