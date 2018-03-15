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NBA／今日戰績表 巫師兩度延長氣走綠衫軍

2018-03-15 14:44聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

公鹿 117:126 魔術

巫師 125:124(2OT) 塞爾蒂克

熱火 119:123 國王

湖人 106:117 勇士

NBA明日賽程

07:00 暴龍 VS. 溜馬

07:30 黃蜂 VS. 老鷹

07:30 76人 VS. 尼克

08:00 快艇 VS. 火箭(Eleven Sports 1)

08:00 公牛 VS. 灰熊

08:30 鵜鶘 VS. 馬刺

09:00 活塞 VS. 金塊

09:00 太陽 VS. 爵士

10:00 騎士 VS. 拓荒者(緯來體育台、愛爾達體育1台)

NBA戰績排行

巫師歷經2度延長才辛苦打敗塞爾蒂克。 美聯社
巫師歷經2度延長才辛苦打敗塞爾蒂克。 美聯社
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巫師比爾(右)進攻。 美聯社
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