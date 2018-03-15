東區新霸主暴龍好強 這一條肯定不會讓人失望

東區第一暴龍目前戰績50勝17敗，領先第二塞爾蒂克46勝21敗足足有4場勝差，除非有重大意外，否則暴龍應該會是東區第一種子，享受東區所有季後賽優勢。

西區第一火箭戰績53勝14敗，領先第二勇士51勝16敗也有2場勝差，勇士還有機會追上火箭，但考慮到勇士未來一到兩周還有主力傷兵困擾，火箭拿下西區第一種子的機率也非常高。

騎士、塞爾蒂克閃邊站！暴龍雙衛德羅展(左)和羅瑞(右)宣告屬於他們的時代來臨了。 美聯社 分享 facebook

東、西區第一種子全部換了新面孔，始料未及，騎士、塞爾蒂克都沒能鞏固東區霸權，勇士在西區也節節敗退。

東區暴龍和西區火箭這兩支主宰分區新面孔，擁有相同武器：三分、禁區攻勢為主，輔以球星單打和擋拆，半場系統進攻透過球星單打、拉開空間、兩翼+底角射手部署，進攻效率相當高。

強攻三分球+禁區，這是現代籃球和NBA重要趨勢，火箭和暴龍都刻意減少比較沒有效率的兩分球投籃、戰術，當禁區可以突破上籃、扣籃得分，就直接挑戰對手，否則盡量外傳三分射手。火箭早已習慣這樣的打法和風格，暴龍今年球季也跟上火箭腳步。

暴龍中鋒瓦藍邱納斯(右)和大前鋒伊巴卡難得本季健康狀況都不錯，讓球隊禁區攻守威力十足。 美聯社 分享 facebook

ESPN內幕報導透露，為了拉開場上空間，增加進攻效率，並且以禁區得分和三分球為主，這一季暴龍第一得分手德羅展早就被要求更多在三分線外進攻，尤其是兩翼底角，德羅展今年增添空手、掩護、跑動接球戰術，在兩翼底角三分線外接球跳投，一旦沒有機會就馬上傳球、轉移球。

數據顯示，今年暴龍每場比賽因為拉開空間，增加三分球牽制力和出手，每場比賽可以多傳球30次，創造更多機會和空間，但失誤並沒有增加。很明顯，透過三分球的設計和戰術，暴龍不但改善進攻效率，而且讓角色球員得到更多發揮空間。

以德羅展為例，上季德羅展每場三分球出手1.7次，命中0.4球，三分球命中率2成6，本季德羅展每場三分球出手3.9次，命中1.4球，三分命中率3成18，都是生涯最高。

暴龍進攻方式和得分效率也煥然一新，取得最大蛻變，暴龍本季每場三分出手32.9次，命中11.7球，比上季24.3次出手，命中8.8球有很大突破。本季三分球出手總次數排聯盟第三(只落後火箭和籃網)，命中率跟勇士並列第六。

暴龍本季平均每場投進的三分球數要比上季多了快3球，這是極為驚人的差距！ 美聯社 分享 facebook

進攻套路套和方式從德羅展開始改變，暴龍現在進攻效率聯盟第四，防守效率並列聯盟第三，是聯盟唯一一支攻防效率都在前四的球隊。真實的暴龍，或許真的有可能成為東區新霸主，取代連續三年打下東冠的騎士，比下這兩年東區鋒頭最健的塞爾蒂克。德羅展說：「在全新進攻體系下，我們打得相當快樂自在」。

至於暴龍進攻方式和套路，在季後賽還會不會同樣管用，一直受到外界質疑，暴龍教練凱西強調，「我們會努力去證明自己，面對所有的質疑，我們必須去贏得所有尊重」。