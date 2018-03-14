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NBA／今日戰績表 衛少生涯第100次大三元獵老鷹

2018-03-14 14:17聯合新聞網 整理

NBA今日戰績表

溜馬 101:98 76人

灰狼 116:111 巫師

雷霆 119:107 老鷹

暴龍 116:102 籃網

獨行俠 110:97 尼克

快艇 112:106 公牛

黃蜂 115:119 鵜鶘

魔術 72:108 馬刺

活塞 79:110 爵士

騎士 129:107 太陽

金塊 103:112 湖人

NBA明日賽程

07:00 公鹿 VS. 魔術

08:00 巫師 VS. 塞爾蒂克(愛爾達體育1台)

10:00 熱火 VS. 國王

10:30 湖人 VS. 勇士(Eleven體育1台)

NBA戰績排行

雷霆主將衛斯特布魯克（左）完成NBA生涯第100次大三元，史上第四人。 歐新社
雷霆主將衛斯特布魯克（左）完成NBA生涯第100次大三元，史上第四人。 歐新社
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