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NBA／換血難救傷兵 詹皇罩不住騎士

2018-03-13 00:08聯合報 記者曾思儒／綜合外電報導

騎士隊昨天以一一三比一二七不敵湖人隊，吞下客場二連敗不說，球員交易截止後的十二場比賽也只拿下六勝，「大帝」詹姆斯直說，傷兵對球隊的影響實在太大。

「你會想妥善運用場上的人，將場上所有人發揮最大值，但有時你無法克服傷兵問題。我們前九個或十個輪替陣容中，就有大概五人因傷不能打，這是其他人挺身而出的時候，但有時還是會人力短缺。」昨天廿四分、十籃板和七助攻都是全隊最佳的詹姆斯說。

騎士隊詹姆斯（左）強攻籃下，湖人隊鮑爾奮力防守。 美聯社
騎士隊詹姆斯（左）強攻籃下，湖人隊鮑爾奮力防守。 美聯社
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騎士球星勒夫、湯普森、胡德和歐斯曼都缺席昨天比賽，詹姆斯坦言，現在他最關心的就是球隊傷兵問題；替補射手考佛也說，很難衡量球隊戰力到底如何，「我們有那麼多人受傷，我們現在缺少大個子，當我們打小陣容，對手就有可以打點的機會。」

考佛也提到，球隊狀況多少會影響心理，「我有和詹姆斯聊過，他是個把自己照顧很好的榜樣，我認為身體上問題不大，心理在這階段卻很容易疲憊，這是很長的一年，我們要找到方法保持，每個人都是不同個體，要自己去找到因應之道。」

把握騎士陣容不完整機會，湖人昨天全力出擊，藍道轟下生涯新高卅六分外帶十四籃板和七助攻，被騎士交易到洛城的湯瑪斯也繳出廿分，其中十四分集中在下半場，另還贊助九助攻和五籃板，助隊痛擊前東家。

湯瑪斯淡淡說，自己不需要證明給誰看，「他們知道我的實力，我只為他們打了十五場比賽，所以真的沒有要展示我的能耐，全世界都知道我的能力。我只把這當另場比賽看，並且渴望留下勝利，我們也做得很好，擊敗一支強勁的隊伍。」

受傷兵影響的不只有騎士，衛冕軍勇士隊少了扭傷腳踝的球星柯瑞，昨天以一○三比一○九不敵灰狼隊，同是吞下客場二連敗。

NBA戰報
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詹姆斯騎士湖人湯瑪斯

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