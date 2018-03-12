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詹姆斯「決定3.0」版 五大因素看情歸何處

2018-03-12 07:00特約記者李亦伸

TNT電視球評史密斯(Kenny Smith)說，「每一支球隊都需要詹姆斯，因為詹姆斯還是聯盟最好球員之一，唯獨火箭不需要，我已經厭倦球星抱團…，他如果去加入火箭，這太不公平了」。

傳奇球星「狼王」賈奈特(Kevin Garnett)的看法是，「如果我是詹姆斯，我會選擇去火箭，這裡有詹姆斯最好的朋友保羅(Chris Paul)，擁有最大總冠軍競爭力，同時德州還免稅…」。

賈奈特(右)建議詹皇(左)今年夏天應該要選擇加盟火箭。 美聯社
賈奈特(右)建議詹皇(左)今年夏天應該要選擇加盟火箭。 美聯社
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前活塞傳奇後衛「運球教科書」湯瑪斯(Isaiah Thomas)認為，「如果我是詹姆斯，我會選擇去勇士，除了勇士具備最好爭冠實力，更重要的是詹姆斯即將34歲，他已經無法再獨立帶隊前進，他需要依靠更出色、更穩定的隊友…」。

從專業人士和球評觀點不難看出，不少人認為詹姆斯的動向有幾個「忌諱」。

第一忌是球星抱團，因為大家都厭煩了，尤其是去加入勇士或火箭。不過儘管聯盟會失去很多競爭力和改變，但同樣可以增加非常多話題，對市場、形勢好壞，不一而定。

第二忌是離開騎士，大多數專業人士和球迷並不喜歡詹姆斯再度離開克里夫蘭，因為一旦詹姆斯離開騎士，騎士就會變成為一支樂透球隊，甚至是大爛隊。

詹姆斯要是在季後選擇離開克里夫蘭，騎士馬上就會變成大爛隊，甚至比老鷹或魔術還要更...
詹姆斯要是在季後選擇離開克里夫蘭，騎士馬上就會變成大爛隊，甚至比老鷹或魔術還要更慘。 美聯社
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對詹姆斯來說，他現在肯定不會想這麼多，也無法做出決定，一切都要等到六月中總冠軍賽結束後，看看聯盟情勢、市場動向、再融入自己想法和意願、利益考量，衡量市場回應和各隊狀況才能做出決定。

影響詹姆斯「決定3.0」的因素有幾個：

1、團隊競爭力：

留騎士的爭冠實力和把握，並不會比去湖人或76人來得更差，是詹姆斯最可能的決定3.0。湖人和76人核心主力球員都還很嫩，需要2-3年成長和磨合，詹姆斯年紀已經等不了2-3年。

2、奪冠考量：

去勇士或火箭，甚至馬刺，詹姆斯持續奪冠機會和把握性更高，但可能引起全球球迷和媒體更大反彈。

3、情感考量：

留在克里夫蘭，這是一種完美和感恩，但詹姆斯很可能再也無法、無力奪冠。

詹姆斯(右)要是能加盟馬刺，不但奪冠機會大增，同時還可延續籃球生命，但很可能會受...
詹姆斯(右)要是能加盟馬刺，不但奪冠機會大增，同時還可延續籃球生命，但很可能會受到更多的球迷反彈聲浪。 美聯社
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4、市場商業考量：

湖人是全美兩大城市之一，擁有最漂亮市場和商業價值，休士頓也全美前五大城市又是免稅天堂，這兩支球隊都有意爭取詹姆斯加盟，商業價值最大化是除了奪冠、情感之外，「決定3.0」最主要考量。

5、兄弟之情：

詹姆斯已經33歲，跟最好的兄弟一起同隊打球，完成爭冠目標，享受兄弟籃球，這會是一種無法拒絕的心願和夢想。去火箭跟CP3同隊，或者跟安東尼、韋德、保羅三名好友另謀天地，同樣不無可能。

詹姆斯非常清楚他的「決定3.0」會重新定義他的歷史地位和價值，甚至取得完全不同的商業價值和爭冠實力，改變他在NBA歷史和球星排名中的定位。

球星抱團或許讓許多人厭煩，但抱團是時代所趨，是市場走向，更是創造新世代的最好方式，任何營造商機和爭冠最好考量都是抱團。做為聯盟第一人詹姆斯，他的決定對聯盟現在和未來影響力難以估計

詹姆斯騎士火箭

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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