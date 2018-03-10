NBA／傳下一站四選一 詹皇：沒有目標球隊清單

2018-03-10 09:39 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ╱即時報導



儘管有媒體報導詹姆斯下一站是四選一，但他表示自己心中沒有目標球隊的清單。 美聯社 分享 facebook

騎士今明兩天作客快艇、湖人，陣中球星詹姆斯（LeBron James）不免又被問到加盟洛杉磯球隊的可能性，詹姆斯表示，自己心中沒有目標球隊的清單，「我知道我今年夏天可能成為自由球員，所以能夠理解這些狂熱是哪來的。」

詹姆斯表示，「我還有很多工作要做，我做事是有順序的，當時間到了我才會開始處理，至於現在，我的工作是幫助隊友準備好今天對快艇的比賽，我們才能繼續保持好表現。」

詹姆斯今年球季結束後若放棄3560萬美元年薪，不執行球員選項，就可成為自由球員，外界認為機會頗大，本周有媒體報導，詹姆斯的落腳處，有可能是洛杉磯、費城、休士頓、克里夫蘭這四座城市。

「這不是我第一次表演牛仔競技了。」詹姆斯把自己投身自由市場引發關注形容成一場秀，「這些關注不會影響我，我了解會有這些討論是因為有話題，當湖人、尼克、塞爾蒂克這些球隊同時都變好，這個聯盟會更茁壯，所以大家才會這麼瘋狂。」

詹姆斯加入湖人確實會引發話題，近日就有湖人季票球迷一口氣買下四座廣告看板，標註斗大的「#LABron」，要跟克里夫蘭及費城球迷搶詹姆斯，費城之前也有企業買下三塊看板，說服詹姆斯加入76人。

雖然只在網路上看到照片，但詹姆斯表示，「我的職業生涯已是第15年，有球迷或城市希望我為他們的球隊打球是很酷的事，我的小孩也這麼覺得，對我來說是個榮幸。」