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HBL／男甲三山鼎立 能仁靠鐵三角突圍

2018-03-08 21:08聯合報 記者曾思儒╱即時報導

106學年HBL最終決賽周末在台北小巨蛋點燃戰火，男甲級4隊只有東山高中是4強新面孔，「綠色神盾」松山高中將尋求衛冕，但挑戰隊史第6冠的過程除有東山攔路，另組還有雙強南山高中能仁家商，連霸難度不低，FOX體育家族球評馬怡鴻就看好成熟度佳的能仁能在3月11日的最終戰高捧金盃。

HBL男子4強戰，松山將對上東山。 報系資料照
HBL男子4強戰，松山將對上東山。 報系資料照
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◎3/10，14：00，松山高中vs.東山高中

8強交手，松山高中83：76東山高中

松山高中今年遇「傷兵潮」，包括原本12人名單的高三前鋒黃鉉閔、高二中鋒李毓辰和腳掌骨折的高一後衛張志豪都無緣106學年賽事，複賽又折損高二後衛黃兆玄，戰力並非最完整，但各階段仍搶下一定勝場，尤其是2公尺長人林正漸趨成熟，打出接掌禁區的架式，搭配外圍高砲塔馬建豪和去年新人王林勵及高三前鋒楊承翰，8強賽還是以分組第1出線。

相較松山是連續4年站上台北小巨蛋，東山不但是隊史首度叩關4強，且是台中球隊相隔25年再度打進決賽，除了「一哥」邱子軒是當然重點，中鋒沈睿洋能否扛住林正也攸關戰局；教頭「螞蟻」廖覎鋕則強調，球員心態最重要，只要平常心作戰，仍有機會繼續突破隊史紀錄。

HBL男子4強戰，能仁將對上南山。 報系資料照
HBL男子4強戰，能仁將對上南山。 報系資料照
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◎3/10，18：00，南山高中vs.能仁家商

8強交手，南山高中84：74能仁家商

南山高中是HBL「全勤生」，隊史坐擁7冠也是男甲級之最，但今年卻遇「中鋒魔咒」，2公尺長人吳沛嘉複賽前受傷，高二中鋒林嘉隆則是8強賽開打前3天左手指骨折，兩人決賽登場機會都不高，使南山被迫祭出「五小」陣容。雖少了高度，南山卻在8強賽打出後衛陳又瑋，他原本就有全面穩定身手，8強賽最後2戰更是得分大爆發，碰泰山高中狂轟34分，最終戰對能仁再繳29分，助隊搶下分組第2。

決賽除陳又瑋和張鎮衙兩名主力，南山教頭許時清也點名高二射手李沛澄的外線和高三後衛魏嘉豪，要以團隊和能仁一搏。

能仁是106學年最後嚐到敗場的隊伍，內線大將陳范柏彥高一就獲重用，搭配擅長組織的谷毛唯嘉和破壞力超強的高承恩，三名高三組成能仁鐵三角，也是挑戰隊史第2冠的保證；高二前鋒丁冠皓有外線、善策應，和「飛人」林彥廷組成陣容完整的先發，加上8強賽免戰的莊瑋杰歸隊，能仁戰力又比8強更完整。

馬怡鴻分析，松山若有奇兵能跳出，的確有機會扮演「黑馬」，但能仁先發的成熟度高，仍看好能仁登頂。

松山高中南山高中能仁家商

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