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NBA／與球團無嫌隙 雷納德重申終生馬刺人

2018-03-08 08:58聯合報 記者劉肇育╱即時報導

雷納德(左2)受訪時強調傷勢復健已取得重大進展，也重申要在馬刺退休的決心。 美聯...
雷納德(左2)受訪時強調傷勢復健已取得重大進展，也重申要在馬刺退休的決心。 美聯社
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聖安東尼奧馬刺當家球星雷納德（Kawhi Leonard），本季受到右股四頭肌傷勢影響，不但至今僅出賽9場還因此傳出與球團高層理念不合的謠言，就連球隊主帥波波維奇（Gregg Popovich）都對他本季是否能夠復出態度存疑，但雷納德在今天受訪時強調傷勢復健已取得重大進展，也重申要在馬刺退休的決心。

身為馬刺「後鄧肯（Tim Duncan）時代」的靈魂人物，雷納德本季遭遇了個人生涯最嚴重的傷勢問題，讓他僅在季中復出打了9場比賽後又再度傷退，更讓恩師波波維奇一度對外表示，如果本季能看到雷納德復出將會感到很驚訝。

不過雷納德在今天表示，自己的傷勢已經獲得重大進步，疼痛感也在持續消減，更有聯盟消息人士透露，他將有機會趕在3月底前再次回到球場上：「我在整個復健過程中的感覺是很好的，現在我該做的就是持續我目前正在做的事。」

雖然季中二度傷退後一度傳出雷納德與馬刺球團因為復健理念不合，導致雙方間的關係逐漸惡化，但雷納德在今天強調雙方間不但沒有矛盾，自己也與波波維奇維持良好的溝通：「我每天都與波波聊天，他與球團高層都了解整個過程，也知道我正在做些什麼，我們也一起做了一些團隊的決定。」

最後雷納德也再度重申了為馬刺效力的決心，並直言願意在馬刺結束個人球員生涯：「是的，我肯定會希望這樣做。」

雷納德馬刺波波維奇

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