殞落中的球星 葛里芬到底怎麼了？

活塞最近10戰8敗，東區一直排在第9，上不去但也沒掉下來太多，落後東區第8熱火4場勝差。如果活塞還想要打進東區季後賽八強，活塞教練大范甘迪還想繼續執教活塞，接下來活塞就必須要做出改變和調整，葛里芬不能成為底待律獨當一面大將，扮演球隊領袖和凝聚隊友核心角色，活塞今年和未來這盤棋就真的很「為難」。

活塞近況相當不理想，尤其是在客場吞下5連敗，讓總教練范甘迪(左)相當頭痛。 美聯社 分享 facebook

葛里芬是活塞一哥，底特律第一巨星，他在活塞必須打得像塞爾蒂克大前鋒霍福特，策應、組織+低位進攻，樣樣要通，進攻端要打得像馬刺退休大前鋒鄧肯，攻防均衡，無所不能，防守更要打得像鵜鶘大前鋒戴維斯，無所不在。

但被快艇交易到活塞打了14場球，葛里芬遇上一些困難和瓶頸：

1、籃板少了失誤多了：加入活塞14場，葛里芬場均18.8分、6.9籃板、5.8助攻，攻防很全面，數據並不難看，但籃板球締造八年生涯最低，更糟的失誤率增加，每場失誤3次(生涯最高)。

做為聯盟明星大前鋒和內線球員，一場比賽抓不到10個以上籃板球，甚至不到7個，這表示他離籃框和禁區愈來愈遠。

葛里芬(中)在轉隊到活塞後曾幫隊球隊打出4連勝，但接下來戰況卻急轉直下，近10戰只有2勝，但快艇卻是開始狂奔，葛里芬恐怕是欲哭無淚。 美聯社 分享 facebook

2、三分球投太多：葛里芬今年三分球投上癮，在活塞場均出手5.2三分球，命中1.4球，三分球命中率僅2成74。三分命中率四年來最低，出手次數幾乎快要是上季的三倍。

任何一支NBA球隊大概都不需要葛里芬出手這麼多三分球，更何況他是一名有低位能力和禁區爆發力、體型的內線球員。

3、投籃命中率明顯滑落：活塞14戰投籃命中率只有4成01，生涯最低。

葛里芬可能突然覺得自己是三分射手，最近頻在三分線外出手，濫投太多造成命中率急速下降。 美聯社 分享 facebook

4、他打得像個小前鋒：從打法和角色、功能性看來，葛里芬被交易到活塞後，他接下前活塞小前鋒哈里斯的位置，葛里芬以大前鋒球路和位置、專長、體型，去打小前鋒的位置，這合適嗎？

用大前鋒球路、體型和專長去打小前鋒，葛里芬命中率慘不忍睹並不意外，他本季在快艇場均就已經出手5.7次三分球，3成42三分球命中率勉勉強強，現在在活塞沒有變本加厲，但還是瘋狂在三分線外出手，如果不能反應在球隊戰力、戰績和數據上，那麻煩就大了。

5、他只是功能性球員：現在看來，葛里芬的表現只像一個功能性球員，他是先發小前鋒，是球隊得分箭頭，不是球隊領袖，不像球隊一哥，更不像個聯盟二級球星。

葛里芬近來的打法已經不再有明星大前鋒的身手，而且淪為功能性的球員。 美聯社 分享 facebook

我們並不很清楚大范甘迪是怎麼用葛里芬，並且圍繞他設計活塞戰術。但葛里芬三分球投得更多，籃板球更少，命中率更差，場上效率和表現都沒能帶動隊友，改變活塞，這就是事實和比賽呈現出來的現象。

美國球評和媒體把葛里芬的低迷和持續退化，歸咎於他生涯經常性的傷病折騰，另外就是場外豐富的生活和感情世界，影響到球場上發揮和穩定性。

這可能是原因之一，但葛里芬在球場上的定位和教練戰術設計可能更為關鍵，當葛里芬必須更多拉到高位，利用更多跳投去進攻得分時，葛里芬的內線作用和牽制力就會相對縮減，快艇沒有用好葛里芬，活塞同樣沒有用對葛里芬。

29歲葛里芬如果還不想從NBA球星名單中提前消失，他必須從自我要求、生活方式、球場定位去做出改變，他還有救，看他這麼簡單打球、更多跳投、遠離籃下和禁區，實在不是活塞之福。