錯過柯瑞衰敗多年 尼克這次該鎖定楊恩

紐約尼克隊在上周於自家MSG球場迎戰由「神射手」柯瑞(Stephen Curry)帶頭的金州勇士隊，當然比賽結果在意料之中，尼克根本不是對手，勇士輕鬆過關。不過在賽前，紐約的ESPN電台起了一個「假如」(what if….)話題，回憶2009當年的NBA選秀會上，具有第八順位選秀權的尼克隊，要是能早一個順位，或是柯瑞能晚一個順位被選上，那麼整個NBA的生態與歷史可能將重寫！

2009年的NBA選秀會的特色就是後衛多，更精確地說，應該是優質的控球後衛豐富，有體格天賦異稟、後來當選新人王的伊凡斯(Tyreke Evans)、還有當時看起來很不錯、來自雪城大學的佛林(Johnny Flynn)、更有名震歐洲的西班牙控衛盧比歐(Ricky Rubio)、另有來自加州洛杉磯附近「地靈人傑」康普頓(Compton)的詹寧斯(Brandon Jennings)等，所以柯瑞當年的態勢，只能說是眾多後衛的其中之一，而且柯瑞在選秀之前，也希望能加入紐約尼克，紐約尼克和他兩情相悅。

現在回顧2009年選秀，可以讓人感覺到尼克實在不是普通的衰。由左自右為別為希爾、柯瑞、泰比特、盧比歐、葛瑞芬、哈登。 歐新社資料照片 分享 facebook

但偏偏勇士隊在第七順位時，硬是殺出攔胡柯瑞，尼克隊突然在不知所措的情況下，亂選了一名來自亞歷桑納大學的中前鋒希爾(Jordan Hill)，此君當年在尼克隊做新人時，只打了半季，明星賽後就被尼克隊連同另一名二線球員傑佛瑞斯(Jared Jeffries)交易至休士頓火箭隊了，因為當時尼克隊想要把薪資空出來，讓一名叫詹姆斯(LeBron James)的救世主下凡至紐約普渡眾生，不過最後紐約不但沒有得到救贖….，而且希爾後來到處打工流浪，目前他正在加拿大溫哥華打球，不是灰熊隊，而是一個沒聽過的聯盟下的武士隊(Knights)…….

說了一大堆，其實是為了談一名和柯瑞很像的球員楊恩(Trae Young)，這小孩在球路、體型和目前在大學走的路數都有柯瑞的影子，身高都差不多在6呎2吋到3吋間，體型不算壯碩，手感不但好，還好到瘋狂的地步。兩人都不是出自籃球名校，楊恩的奧克拉荷馬大學，向來是美足與女壘隊的傳統強權，籃球方面只是普普，當然這幾年出了葛里芬狀元( Blake Griffin)、與希爾德(Buddy Hield)也是沒錯。

楊恩唯一的弱勢就是防守方面過弱，天生的防守直覺不行，後天的防守能力還需要更加強。但無論如何，他要是今年宣布加入選秀，前10個順位是有的。根據多個選秀網站預測，楊恩極有可能落在七至十順位間中選。

楊恩充滿潛力，打法有柯瑞的影子，是尼克今年選秀應該鎖定的目標。 2017-18 麥當勞全美明星隊球員卡 分享 facebook

而尼克隊今年戰績不佳，台柱波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)報銷後，真的是「窮得只剩下後(控)衛」，光是控衛就可以拉出五人成一隊，包含剛進來的得分手柏克(Trey Burke)、丹佛來的穆迪耶 (Emmanuel Mudiay)、自己選進來的尼利基納 (Frank Ntilikina)、老將傑克(Jared Jack)等，但這些人中沒一個讓人感到他們是尼克的未來。所以尼克隊很想圓一個當時沒有完成的「柯瑞夢」。

不過命運有時很難說，柯瑞當年要真的加入了尼克隊，能否有像現在這樣的發展也不確定，要知道尼克隊當時全力爭取詹姆斯未果後，引進了安東尼(Carmelo Anthony)，柯瑞就算當年球季沒被交易出去，接下來能否和安東尼打出一片天也是一個問號。

尼克陣中控衛已經夠多，但還是繼續換來穆迪耶(左)等球員，似乎是想彌補選不到柯瑞的遺憾。 美聯社 分享 facebook

尼克能否真的拿到小柯瑞(楊恩)，一方面要看接下來兩個月NBA的戰績、楊恩自己在NCAA錦標賽的表現，和最後尼克在選秀會上的實際順位和相關操作，至於會是「美夢成真」還是「南柯一夢」？一切都還在未定之天。