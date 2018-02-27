親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
HBL30經典回顧
NBA
MLB
棒球
平昌冬奧
綜合
籃球
運動員轉職人生
路跑

松菸下午再傳槍聲 成近來第3起

不怕「正晶」告 蔡正元再酸：愛台灣卻生美國人

NBA／戴維斯狂飆53分18籃板5阻攻 鵜鶘6連勝

2018-02-27 15:45NBA台灣 udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

美聯社
美聯社
分享

近期火力全開的戴維斯（Anthony Davis）今天面對太陽再度發飆，全場28投15中，包括26罰21中，狂攻53分18籃板5阻攻，帶領鵜鶘在主場以125比116擊敗太陽，贏得6連勝。這也是鵜鶘自2011年來的最長連勝表現。

這是戴維斯生涯第3次單場破50分，也是得分第二高的一場比賽；戴維斯曾在2016年2月22日對活塞豪取59分。此外，戴維斯也是1973-74年以來，第2位單場至少拿到50分15籃板5阻攻的球員，前一位是麥卡度（Bob McAdoo）。

戴維斯已經連續6場比賽至少拿到25分10籃板2阻攻，前一位有如此表現的球員已經要追溯到2005年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

而根據另一項數據顯示，戴維斯在二月份已經有5場比賽至少拿到40分10籃板，是近35年來單月完成最多次「40分10籃板」的球員。2017年1月的哈登（James Harden）、2000年3月的歐尼爾（Shaquille O'Neal）和1988年2月的伯德（Larry Bird）都有過4次這樣的表現。

布克（Devin Booker）此役也攻下40分10籃板7助攻，這是他生涯首度繳出至少「40分10籃板5助攻」的表現，從1983-84年至今，太陽隊陣中只有史陶德邁爾（Amare Stoudemire）曾經達成過。

布克的發威加上華倫（T.J. WarrenF）的23分、傑克森（Josh Jackson）的20分12籃板、裴頓（Elfrid Payton）的16分7籃板5助攻，讓太陽整場比賽一路和鵜鶘糾纏，單在上半場就取得65比58的領先優勢；不過鵜鶘在第三節靠著戴維斯、歐卡福（Emeka Okafor）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手拿到27分，單節轟出38分，反而逆轉戰局，三節打完取得7分領先。

戴維斯第四節接管戰局，一人獨拿16分，擋下太陽的反撲氣勢，加上米勒（Darius Miller）和哈勒戴在關鍵時刻合拿7分，鵜鶘驚險勝出。

哈勒戴得到20分7助攻，歐卡福14分4籃板，朗多（Rajon Rondo）6分12助攻5籃板，米羅蒂奇（Nikola Mirotic）10分8籃板。

預測 HBL 冠軍賽 千元現金開工紅包等你拿

相關新聞

NBA／板凳悍將及時貢獻 火箭逆境奪13連勝

2018-02-27 15:20

NBA／哨音不公平？ 喬治：雷霆三巨頭待遇不同

2018-02-27 14:24

NBA／9人得分兩位數 湖人點點開花退老鷹

2018-02-27 12:01

NBA／費城公司設立看板 招攬詹姆斯加盟76人

2018-02-27 16:15

NBA／湯普森復活 勇士輕取尼克三連勝

2018-02-27 11:36

NBA／帕楚利亞太髒 前冠軍球員：我會打他

2018-02-27 11:05

NBA／槍擊案受難者穿自己球衣下葬 閃電俠落淚

2018-02-27 10:03

NBA／交易葛里芬 快艇老闆：困難的決定

2018-02-27 16:50

NBA／唐斯26分17籃板 灰狼客場擊沉國王

2018-02-27 16:05

NBA／喬治26分領軍 雷霆主場拆解魔術

2018-02-27 15:55

NBA／厄文三節拿25分 塞爾蒂克送灰熊10連敗

2018-02-27 15:25

NBA／帕楚利亞動作惹議 聯盟不打算懲處

2018-02-27 15:15

NBA／撤銷1次技術犯規 格林仍是聯盟之冠

2018-02-27 15:13

NBA／今日戰績表 火箭連兩天贏球拉出13連勝

2018-02-27 15:07

NBA／只看詹姆斯得分太單調 騎士加新戰術

2018-02-27 09:23

NBA／復出不遠了？ 雷納德投入馬刺訓練

2018-02-27 09:00

NBA／哈登41分威武 金塊輸得服氣

2018-02-27 00:00

NBA／伊利亞索瓦將買斷合約 76人準備接手

2018-02-26 15:33

NBA／比爾、波特聯手出擊 巫師終結76人7連勝

2018-02-26 14:25

NBA／黃蜂本季首獲4連勝 活塞近6戰吞5敗

2018-02-26 12:50

NBA／知名經紀人費根車禍身亡 球星紛紛表示哀悼

2018-02-26 12:45

NBA／哈登41分領軍 火箭退金塊收12連勝

2018-02-26 12:06

NBA／帕楚利亞惡意讓衛少受傷？KD：他有些笨拙

2018-02-26 11:33

帕楚利亞又成為球員殺手？ 這回還是冤枉的！

2018-02-26 07:00

林書豪未演過年廣告 仍意外成為春節要角

2018-02-22 07:00

詹姆斯下一站 勇士、騎士、76人三選一

2018-02-21 07:00

明星周好評聲中落幕 五大焦點讓人回味無窮

2018-02-21 07:00

「新春賀歲」 2018春節NBA轉播表

2018-02-17 08:23

湯瑪斯從雲端跌回凡間 下半季成生涯關鍵

2018-02-15 07:00

年度新人王殺出黑馬 爵士米契爾後勢看漲

2018-02-14 07:00

暴龍攻頂踩下綠衫軍 凱西功力更甚史蒂文斯

2018-02-12 07:00

魯比歐玩出火燙7連勝 爵士要傻了才會送他走

2018-02-09 07:00

助攻、失誤僅一線之隔 勇士傳球過頭才被狂電

2018-02-08 07:00

難以融入騎士 湯瑪斯不如歸去！

2018-02-06 07:00

卡珍斯竟在最得意時倒下 鵜鶘雙塔讓人惋惜

2018-02-01 07:00

馬刺軍團再出奇兵 變種控衛墨瑞當家

2018-01-31 07:00

厄文力拚柯瑞 打出本季最精采一戰

2018-01-29 07:00

耶誕大戰勝負只是參考 勇士整體還是優於騎士

2017-12-26 10:40
看更多

熱門文章

NBA／戴維斯狂飆53分18籃板5阻攻 鵜鶘6連勝

2018-02-27 15:45

NBA／湯普森復活 勇士輕取尼克三連勝

2018-02-27 11:36

NBA／帕楚利亞太髒 前冠軍球員：我會打他

2018-02-27 11:05

中職／悍將隊狂揮4轟21安 19：8狂電韓職英雄隊

2018-02-26 18:37

NBA／復出不遠了？ 雷納德投入馬刺訓練

2018-02-27 09:00

比賽時間太久非問題 球星欠缺魅力才是票房殺手

2018-02-27 07:00

NBA／板凳悍將及時貢獻 火箭逆境奪13連勝

2018-02-27 15:20

NBA／帕楚利亞動作惹議 聯盟不打算懲處

2018-02-27 15:15

NBA／只看詹姆斯得分太單調 騎士加新戰術

2018-02-27 09:23

桌球／「上帝為何拿走我的右手？」 折翼女孩苦練奪冠軍

2018-02-26 22:21

MLB／打者大谷敲首安上場 上壘率百分百

2018-02-27 09:04

MLB／「十月先生」提醒史丹頓 紐約不好混

2018-02-26 16:54

NBA／撤銷1次技術犯規 格林仍是聯盟之冠

2018-02-27 15:13

MLB／林子偉安打開張2支2 紅襪熱身賽四連勝

2018-02-27 08:59

NBA／槍擊案受難者穿自己球衣下葬 閃電俠落淚

2018-02-27 10:03

UBA／健行球員過度膨脹？ 劉孟竹下禁照令

2018-02-26 22:07

NBA／9人得分兩位數 湖人點點開花退老鷹

2018-02-27 12:01

NBA／哨音不公平？ 喬治：雷霆三巨頭待遇不同

2018-02-27 14:24

NBA／哈登41分威武 金塊輸得服氣

2018-02-27 00:00

MLB／從日職返美職首戰 米克拉斯被打爆

2018-02-26 18:02

MLB／辛德賈德11球飆破100哩 收服韋蘭德的心

2018-02-27 09:54

MLB／超級盃四分衛加入洋基 打擊練習頻開轟

2018-02-27 10:11

中職／猛獅出閘 「16K」倒起亞虎

2018-02-27 00:13

中職／獅隊6投狂飆16K 鄧志偉3分砲擊沈起亞虎

2018-02-26 20:35

MLB／馬丁尼茲正式加入紅襪 多了傷兵條款

2018-02-27 08:16

中職／桃猿火腿交流賽 洋投扛先發王柏融打3棒

2018-02-26 19:53

NBA／喬治26分領軍 雷霆主場拆解魔術

2018-02-27 15:55

MLB／楚奧特接手27號球衣 葛雷諾：很開心啊

2018-02-26 19:07

MLB／官網預測 陳偉殷被排到馬林魚第7號先發

2018-02-27 16:04

NBA／費城公司設立看板 招攬詹姆斯加盟76人

2018-02-27 16:15

HBL／教頭「哈」冠軍 恐怖能仁來了

2018-02-27 00:09

NBA／厄文三節拿25分 塞爾蒂克送灰熊10連敗

2018-02-27 15:25

MLB／還再找球感 曾仁和送出三次四死球

2018-02-27 00:16

韓職／王維中球威剛猛 滑球曲球變速球都拿手

2018-02-27 16:16

MLB／張育成連三天出賽 再敲二壘安打

2018-02-27 09:21

UBA／義守大學羅建斌奪生涯新高34分 謝玉娟：想狂親他

2018-02-26 20:00

網球／杜拜登頂 詹皓晴排名升到15位

2018-02-26 20:28

UBA／陳昱翰率義守退師大 因私事向球迷道歉

2018-02-26 18:27

NBA／唐斯26分17籃板 灰狼客場擊沉國王

2018-02-27 16:05

SBL／富邦主場周 為吳永仁、柳昇耀、魏維榮退

2018-02-26 18:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top