NBA／戴維斯狂飆53分18籃板5阻攻 鵜鶘6連勝

2018-02-27 15:45 NBA台灣 udn記者 NBA台灣 udn記者 蔡佳霖 ／綜合外電報導



美聯社 分享 facebook

近期火力全開的戴維斯（Anthony Davis）今天面對太陽再度發飆，全場28投15中，包括26罰21中，狂攻53分18籃板5阻攻，帶領鵜鶘在主場以125比116擊敗太陽，贏得6連勝。這也是鵜鶘自2011年來的最長連勝表現。

這是戴維斯生涯第3次單場破50分，也是得分第二高的一場比賽；戴維斯曾在2016年2月22日對活塞豪取59分。此外，戴維斯也是1973-74年以來，第2位單場至少拿到50分15籃板5阻攻的球員，前一位是麥卡度（Bob McAdoo）。

戴維斯已經連續6場比賽至少拿到25分10籃板2阻攻，前一位有如此表現的球員已經要追溯到2005年的歐尼爾（Shaquille O'Neal）。

而根據另一項數據顯示，戴維斯在二月份已經有5場比賽至少拿到40分10籃板，是近35年來單月完成最多次「40分10籃板」的球員。2017年1月的哈登（James Harden）、2000年3月的歐尼爾（Shaquille O'Neal）和1988年2月的伯德（Larry Bird）都有過4次這樣的表現。

布克（Devin Booker）此役也攻下40分10籃板7助攻，這是他生涯首度繳出至少「40分10籃板5助攻」的表現，從1983-84年至今，太陽隊陣中只有史陶德邁爾（Amare Stoudemire）曾經達成過。

布克的發威加上華倫（T.J. WarrenF）的23分、傑克森（Josh Jackson）的20分12籃板、裴頓（Elfrid Payton）的16分7籃板5助攻，讓太陽整場比賽一路和鵜鶘糾纏，單在上半場就取得65比58的領先優勢；不過鵜鶘在第三節靠著戴維斯、歐卡福（Emeka Okafor）和哈勒戴（Jrue Holiday）聯手拿到27分，單節轟出38分，反而逆轉戰局，三節打完取得7分領先。

戴維斯第四節接管戰局，一人獨拿16分，擋下太陽的反撲氣勢，加上米勒（Darius Miller）和哈勒戴在關鍵時刻合拿7分，鵜鶘驚險勝出。

哈勒戴得到20分7助攻，歐卡福14分4籃板，朗多（Rajon Rondo）6分12助攻5籃板，米羅蒂奇（Nikola Mirotic）10分8籃板。