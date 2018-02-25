世界盃資格賽／中華全場不放棄 仍68：88輸澳洲

2018-02-25 13:58 聯合報 記者 聯合報 記者 吳思儀 ╱即時報導



陳盈駿（中）。 報系資料照(台灣NIKE提供) 分享 facebook 世界盃亞洲區資格賽，中華男籃隊今天打出拚勁，面對B組戰績第一的澳洲隊毫無怯場，展現永不放棄的拚戰精神，但最終仍不敵人高馬大的澳洲，以68：88落敗，無緣2連勝。

本戰中華隊共有3人得分雙位數，陳盈駿拿下全場最佳22分，戴維斯18分、11籃板、5火鍋，胡瓏貿有15分貢獻。

雖然中華隊最終吞敗，但表現有所進步，兩隊前次交手是在11月24日在台北和平籃球館，該役中華隊以66：104慘敗澳洲，無緣捍衛主場。

本戰一開賽中華隊在首節進攻端遭壓制，防守壓不住，多次讓澳洲快攻得分，首節陷入15：26落後。但第二節有效調整，積極爭搶籃板，創造外線出手機會，一度靠著胡瓏貿投進三分球，將分數差距縮短至8分差。

但澳洲在第二節中華隊打出氣勢後加強防守，展現團隊攻守轉換的流暢性，在3分鐘裡打出一波12：0的攻勢，將分數差距擴大至20分差，半場打完中華隊以25：47落後。

下半場中華隊依舊不放棄任何希望，毫無畏懼地上場奮鬥，勇於和對手碰撞、攻擊籃框、展現拚勁，在陳盈駿的率領下，單節打出24：21的攻勢，助隊將分數差距縮短至17分。但第四節中華隊仍無力反撲，最終以68：88落敗。

本戰中華隊未能有效鞏固籃板，團隊共抓下35個籃板，比澳洲55籃板還少，16助攻也比澳洲的27助攻還少，是落敗的關鍵之一。

中華隊落敗後，戰績1勝3敗，暫居B組第三，只領先3場全敗墊底的日本；而澳洲則以4場全勝之姿，高居第一。接下來中華隊將在6月29日和7月2日在主場迎戰菲律賓和日本。