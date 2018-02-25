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NBA／今日戰績表 湯瑪斯板凳發威湖人取二連勝

2018-02-25 14:21聯合新聞網 整理

湖人(左)擊敗國王，取得二連勝。 美聯社
湖人(左)擊敗國王，取得二連勝。 美聯社
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NBA今日戰績表

魔術 105:116 76人

灰熊 89:115 熱火

塞爾蒂克 121:112 尼克

雷霆 80:112 勇士

公牛 104:122 灰狼

拓荒者 106:104 太陽

獨行俠 90:97 爵士

湖人 113:108 國王

NBA明日賽程

02:00 活塞 VS. 黃蜂

04:00 鵜鶘 VS. 公鹿

04:30 馬刺 VS. 騎士(緯來體育台11:30延播)

09:00 76人 VS. 巫師

09:00火箭 VS. 金塊 (緯來體育台、愛爾達體育1台)

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